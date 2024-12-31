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    （台中）蜜糖公園啟用 水池噴霧像溫泉池

    台中市蜜糖公園設景觀池，會噴霧氣，看起來像溫泉池。（記者蘇金鳳攝）

    台中市蜜糖公園設景觀池，會噴霧氣，看起來像溫泉池。（記者蘇金鳳攝）

    2024/12/31 05:30

    〔記者蘇金鳳、陳建志／台中報導〕台中市再添一座主題公園，位在東區的「蜜糖公園」三十日啟用，由於位在泉源里，因此設置一處景觀水池，夏天還會噴霧氣降溫，宛如溫泉池。

    由於再過一個月就過年，市長盧秀燕邀請市民來台中市太平馬卡龍公園、中央公園的飛行美樂地遊戲場、泉源兒童交通主題公園、北區豬事圓滿公園，還有蜜糖公園等主題公園走走，會讓小朋友玩得開心。

    打造湧泉特色 噴霧氣降溫

    位於東區的「蜜糖公園」總面積達三三○二平方公尺，其中高達八七％面積土地為台糖所有，經協調後台糖同意出租，改善經費為二五○○萬元，並今年十月完工，市長盧秀燕昨天主持完工視察典禮。

    盧秀燕表示，蜜糖公園主要是台糖用地，當地為泉源里，就是泉水源源不斷，因此蜜糖公園結合了在地「糖業」及「湧泉」兩大元素。

    盧秀燕並表示，即將要過年，台中市有很多主題公園，民眾可帶著小朋友去逛逛，如台中市太平馬卡龍公園、中央公園的飛行美樂地遊戲場、泉源兒童交通主題公園、北區豬事圓滿公園，還有蜜糖公園等，不用人擠人。

    立法院副院長江啟臣也親到會場，表示這個土地是台糖，雖然台糖同意出租，但他還是不滿意，將努力讓台糖不要收租金。

    此外，台中大里益民國小學生人數近一三○○人，不過創校卅多年來都沒有活動中心，市府在立委何欣純協助向中央爭取八五四○萬元補助下，斥資二億七六○○萬，新建多功能活動中心、非營利幼兒園，以及可停一四九輛汽車的地下停車場，昨天盧秀燕主持落成啟用典禮，笑稱是給師生最好的新年禮物。

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