道路掛國旗擋警示牌 中市：巡查改善

中市道路上國旗擋到路標及速限標誌挨批。（市議員陳俞融提供）

2024/12/30 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕每年雙十國慶及元旦節，各縣市都會懸掛國旗慶祝；民進黨議員陳俞融則表示，此時中市全市街道掛上國旗，但她收到民眾陳情指出，國旗懸掛位置會遮擋重要路標及科技執法設備，恐讓用路人誤觸法網，要求市府在懸掛時務必避開相關警告牌面，避免執法爭議；建設局表示，已完成調整改善，並將全面巡查，若有類似狀況即予以調整。

民進黨議員陳俞融指出，此問題從去年就存在，經多次反映市府仍未見改善，今年經自己實際勘查，也發現在崇德路、五權路、中清路等重要幹道仍可見相同情形，批評市府行政粗糙、效率堪憂。

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陳俞融並質疑，若用路人因看不見測速照相警示標誌而收到罰單，究竟該如何申訴？市府該負起相關責任，連掛國旗這麼基本的工作都做不好，市府行政效能令人擔憂，建議市府，在未來與負責懸掛國旗包商簽訂契約時，應明確於契約中載明國旗懸掛位置不得遮蔽重要路標及執法設備，也要求建設局及警察局進行橫向聯繫，避免產生爭議。

交通警察大隊說，若發現設置的警告牌面確實皆被遮蔽致無法讓用路人清楚辨識，將視個案撤銷罰單。

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