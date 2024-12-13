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    （台中）議員控豐原慈濟宮弊端多 廟方擬提告

    慈濟宮是豐原老廟，廟方強調議員的指控均「子虛烏有」。（記者歐素美攝）

    慈濟宮是豐原老廟，廟方強調議員的指控均「子虛烏有」。（記者歐素美攝）

    2024/12/13 05:30

    〔記者蘇孟娟、歐素美／台中報導〕台中市豐原慈濟宮剛辦完為期七天的「建廟三百年祈安五朝清醮盛事大典」建醮活動，市議員邱愛珊十二日在議會總質詢時，卻淚訴地方屢傳廟方有財務不明等狀況百出，讓豐原重要信仰中心蒙塵，促市府加強管理監督；民政局與法制局均指出，廟方會員有質疑，需循法律途徑告發；慈濟宮則表示，上述指控均子虛烏有，將控告邱愛珊誹謗。

    邱愛珊昨天淚訴豐原慈濟宮弊端多，不但竄改歷史，將五朝清醮盛事定位為建廟三百年，彩繪百年龍柱也引起文史專家學者抗議文化資產遭毀損，近來更屢傳內部財務與管理爭議等，讓地方信仰中心蒙塵，令人痛心，呼籲市府正視相關管理缺失，加強監督機制。

    廟方則反擊說，邱愛珊的指控均「子虛烏有」，根本是挾怨報復，嚴重傷害廟譽，將控告邱愛珊誹謗罪。

    民政局長吳世瑋指出，宮廟屬於人民組織，基於宮廟自治，市府每年雖會要求宮廟，必須提出有會計師認證的財務報告備查，但無實質審查權，會員若有財務質疑，應循法律途徑解決；法制局長李善植也說，若是信徒會員有疑慮，可以向司法機關告發，促請檢調單位偵辦。

    市議員邱愛珊在議會淚控豐原慈濟宮狀況百出，促市府把關。（記者蘇孟娟攝）

    市議員邱愛珊在議會淚控豐原慈濟宮狀況百出，促市府把關。（記者蘇孟娟攝）

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