盧秀燕施政報告 綠批話術 藍肯定

2024/10/08 05:30

〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕七日在市議會進行施政報告，她強調，二○二五年將會是台中建設豐收的一年，包括台中綠美圖、台中國際會展中心等建設陸續啟用；不過，民進黨議員陳淑華批，盧秀燕之前施政報告的「前店後廠自由港」、水湳經貿園區的「智慧創新」全都看不到，只會用話術治理。

盧秀燕昨施政報告強調，明年將編列八十八億預算推動捷運藍線，也將成立捷運工程局，同時要求市公車年底全數安裝駕駛輔助系統，並啟動公車大執法加強取締違規等。

陳淑華則指出，盧之前施政報告喊的「前店後廠自由港」、水湳經貿園區的「智慧創新」全已看不到；「安全城市」政績對比去年行人死傷、機車傷亡等都位居第一，諷刺又盧只會話術治理；議員陳俞融也批，有關行人事項僅占施政報告六％，施政報告跟民意脫節。

議員楊典忠表示，原應今年完工的清水國民運動中心，在盧的施政報告中悄悄延到明年，連同海生管等海線重大建設均延宕，他要求盧不要做總統夢；議員李天生、曾朝榮、張玉嬿等也質疑地方重要建設均未見明年預算編列，根本不重視地方民意。

國民黨議員陳文政、吳瓊華、黃佳恬、陳政顯等則肯定盧秀燕推動肉品市場遷移打造社宅、公園，舉辦國際賽車讓世界看見台中，鍋烤節振興經濟等政績顯著。

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