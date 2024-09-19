大坑步道遊客增 審計處︰AED設置不足

審計處質疑大坑步道AED設置不足。 （記者蘇金鳳攝）

2024/09/19 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕登山有益健康，但常發生有民眾身體突然不適，需要自動體外心臟電擊去顫器（AED）來搶救，審計部台中市審計處表示，大坑風景區登山步道去年遊客達三二五萬餘人次，但有多處未設AED，另有民眾反映廁所不足；台中市政府觀旅局表示，大坑風景區登山步道AED已設置十處，並在二○二三年已由民間業者捐贈並協助管理。

觀旅局︰民間業者捐贈、協助管理

審計處表示，截至去年底止，大坑風景區已有十四條登山步道，總長度計十七．七 公里，二○二三年遊客三二五萬餘人次，較二○二二年增加一百二十萬餘人次，約成長五九．○七％；但經查尚有十一條登山步道未設置AED，市府應儘速評估設置可行性，以保障民眾生命安全；此外企業已認養六條登山步道，長度計七．六公里，其餘登山步道應積極推動企業認養，讓大坑步道更優化。

審計處並指出，部分熱門登山步道仍有民眾反映公廁過少等情事，應檢討改善。

民眾指廁所過少 將評估設預鑄廁所

觀旅局表示，目前較熱門的登山步道為大坑九號、九之一號及十號登山步道，於這三條的起點前、終點旁、九之一步道間設置公廁共三處，此外，建設局已另評估於步道前人潮較集中的經補路旁攤販區及大坑地震公園下方機車停車場周邊設置預鑄廁所。

至於企業認養，觀旅局表示，目前企業尚未認養步道分別為一、三、三之一、四、五、五之一、八、中台科大觀音山等八條，因頭嵙山步道難度較高且遊客數少，大部分尚未認養步道集中於頭嵙山一帶，將持續推動認養計畫。

台中市府在大坑步道設置十處AED。 （市府提供）

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