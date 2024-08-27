（台中）中秋沒連假 谷關、梨山訂房僅2成

4月花蓮地震後，谷關風景區遊客即大減、相當冷清。（記者歐素美攝）

2024/08/27 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕九月十七日週二是中秋節，今年中秋節因沒有連假，谷關風景區的溫泉飯店及梨山賓館訂房差，目前僅約二成；東勢林場訂房約三至四成；福壽山、武陵農場訂房率也差強人意；林業及自然保育署台中分署所屬的八仙山及大雪山國家森林遊樂區訂房率則有七到九成，較不受影響。

谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，花蓮地震後，谷關風景區溫泉飯店的住房就一直拉不太起來，加上今年中秋節沒有連假，谷關風景區的溫泉飯店平均訂房率目前僅約二成；梨山賓館副總林閔政表示，中秋節沒連假訂房算平日價，訂房率也約二成左右；東勢林場則表示，因非連假，加上小朋友剛開學，訂房也只有三至四成左右。

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武陵農場指出，中秋節前的週六住宿還有九成，週日減為六成、週一五成，中秋節當天則下滑至二成。

福壽山農場因夏季避暑優惠延續到九月底，目前九月十四、十五日訂房約九成、已近滿房，十六、十七日則約六成。

林業及自然保育署台中分署所屬的大雪山國家森林遊樂區，因秋高氣爽，中秋節前後訂房率，前兩天有九成滿，四天訂房率平均約八成；八仙山國家森林遊樂區，中秋節四天平均訂房率也有七成。

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