動動甩肉 爸爸動起來方案開跑

豐原區農會朴子辦事處辦理「甜甜蜜蜜．大聲說愛你」活動。（記者張軒哲攝）

2024/08/09 05:30

18歲以上台中市民 且BMI大於24的父親 享1個月10堂課

〔記者蔡淑媛、張軒哲／台中報導〕歡慶父親節，台中市衛生局於全市四十三處國民運動中心及健身房，推出「爸氣外露 動動甩肉」運動方案開跑，只要設籍台中市十八歲以上且BMI大於廿四的爸爸，提供身體組成檢測，一個月使用十堂健身運動課程，即日起至八月卅一日止報名，額滿為止。

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結合運動中心 提供兩次身體組成量測

衛生局長曾梓展指出，身體質量指數（BMI）是透過身高與體重評估體位的一項簡易測量指標，國民健康署指出，當成人的BMI超過廿四就屬「過重」，若超過廿七就是「肥胖」，都需多加注意健康問題。

曾梓展表示，現代人外食多，飲食較不均衡，加上缺乏運動的生活形態，忽略健康，保持規律運動不僅可以改善體能、強化肌力，也能降低罹患慢性疾病的風險，希望透過此活動，鼓勵市民積極參與運動，培養運動習慣，提高生活品質。

衛生局今年結合台中市運動場館，包台中市國民運動中心、世界健身俱樂部、健身工廠、悍草訓練、紅牛基地健身俱樂部、萊沛斯運動生活館等，試辦男性健康促進活動，提供爸爸十次的運動課程及兩次身體組成量測，讓參加者了解自己身體數據，並透過運動建議及營養諮詢加強對健康生活型態的認知，一起運動甩肉。

大聲說愛你 豐原農會邀親子參加

父親節是親子情感加溫、表達情意的日子，豐原區農會發揮創意結合加工農產品主角蜂蜜，於豐原區農會朴子辦事處辦理「甜甜蜜蜜．大聲說愛你」活動，昨日上午邀請幼兒園的親子共襄盛舉，下午場則是一般民眾自由報名參加。豐原警分局則舉辦青春專案保齡球趣味賽，讓警察爸爸與家人同樂，場面歡樂。

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