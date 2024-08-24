台中男酒後持雙刀要砍「胖胖」 警持電擊槍壓制

許男持刀（圖右）與持電擊槍的員警對峙數分鐘後，他棄刀被逮捕。（警方提供）

2024/08/24 09:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第二分局昨天（23日）夜間接獲報案，指一中商圈有男子持兩把刀漫步，二分局育才派出所8名員警趕赴現場，這名46歲許姓男子，一度用繩子綁住兩把刀，再把繩子纏繞手腕，與持電擊槍的員警對峙，員警不斷斥喝「趴下」，他才願意棄刀。

警方偵訊得知，許男與網友「胖胖」在網路上起衝突，酒後衝動帶刀要找「胖胖」談判，警方依刑法恐嚇公眾危安罪移送台中地檢署偵辦。

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民眾昨夜報案說，行經一中、育才街口時，驚見一名男子右手纏繞兩把刀械，擔心此人對公眾路人造成傷害，隨即撥打110報警，第二分局迅速派遣育才派出所8名警力，持盾牌與電擊槍馳抵，發現許男站立於超商門口，手持兩把刀械纏繞在右手上。

員警擔心他傷及無辜路人，立即拿出電擊槍喝斥許男放下刀子，許男不願配合，還繼續把繫著刀子的繩子，纏繞自己手腕上，雙方對峙數分鐘後，在員警不斷喝令「趴下，放下刀子」，許男才願意棄械，員警迅速上前將他壓制。

許男宣稱昨天與網友「胖胖」在網路上起衝突，他酒後一時衝動，帶刀到一中商圈，找「胖胖」談判，但雙方沒碰面，全案經調閱監視器釐清案情，將許男依刑法恐嚇公眾危安罪法辦，移請台中地檢署偵辦。

第二分局分局長周俊銘表示，員警接獲報案後，迅速反應並果斷處理，不僅有效阻止了可能的危險，亦保障了市民的安全。提醒民眾，任何涉及恐嚇或暴力的行為都將面臨嚴厲的法律制裁，呼籲民眾理性解決糾紛，切勿以身試法。

員警持電擊槍威嚇許男（圖右下）棄刀。（警方提供）

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