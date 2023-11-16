中捷閘門改播7鳥鳴聲 11/20上線

中捷刷卡進出閘門音效改為7種在地鳥鳴聲，入口處也放置閘門鳥類音效簡介。（中捷提供）

2023/11/16 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中捷運再創業界首例，旅客刷卡進出中捷閘門音效，將改為模倣在地常見鳥類的鳥鳴聲，包括白腹秧雞等七種鳥鳴，預計本月二十日上線，更將與聯邦銀行合作在每個車站閘門入口處，放置該站閘門鳥類音效簡介，提升乘客聽覺體驗及深化環保生態教育。

中捷表示，目前旅客刷卡進出中捷閘門，會聽見授權通過的「嗶」聲，將改為清脆的鳥鳴聲，閘門進出音效是台中捷運地景音樂計畫的一環，該計畫執行團隊台灣聲景協會在車站現場進行詳細的考察，最終決定選擇最接近人類耳朵舒適度的自然音效，以模仿白腹秧雞、白頭翁、鳳頭蒼鷹、斯氏繡眼（綠繡眼）、白耳畫眉、五色鳥、黃嘴角鴞等七種台中常見的鳥類鳴聲，作為閘門進出音效設計。

台中捷運地景音樂計畫主持人施梅紛表示，鳥類鳴叫聲在二千到三千Hz（赫茲）頻率範圍內，是人耳最敏感的區域，但為避免對當地鳥類造成困擾，特別採用擬音（Foley）製作手法，用電子合成器和實體樂器進行調整，如五色鳥的音效即是由木笛和木魚製成。

中捷公司董事長顏邦傑表示，綠線十八個車站將劃分為七個區段，每個區段的車站閘門播放同一種鳥鳴聲，旅客進出將有驚喜與愉悅的體驗。

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