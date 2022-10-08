台中氣候能源治理六都墊底 市府︰加強輔導

能源轉型推動聯盟檢視全國縣市氣侯能源治理成果，台中市名列六都之末。（能轉盟提供提供）

2022/10/08 05:30

能轉盟指出 連5年高居全台用電王 策略流於口號 未建立民間參與機制

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市連續五年高居全台用電王，用電大戶只要負擔十％綠電責任，且僅約三成做到，「能源轉型推動聯盟」（簡稱能轉盟）檢視全國縣市氣候能源治理成果，台中市居六都倒數第一，顯示市府因應氣候變遷危機的策略流於口號、未建立民間參與機制，市府回應說，台中投資招商熱絡，工業用電上升，市府會從廠商端加強輔導智慧化製造、碳盤查淨零目標下手，持續呼籲企業加入綠能設置。

列管548廠商 只有177家有10％綠電

能源轉型推動聯盟指出，台中市在二○一八及二○二年評比，都落在六都之末，台中市再生能源佔總發電量十％，高達約六十四％的工業用電，雖有用電大戶條款，公告列管契約容量八百KW以上用戶，卻只要負擔十％綠電責任，目前列管五百四十八家，截至七月，僅一百七十七家完成設置再生能源設備十％；另外，未來還有中科二期擴廠增加用電，雖訂定中長期再生能源目標，綠能發展卻跟不上產業擴張速度。

主婦聯盟︰專責單位無充分權責

主婦聯盟台中分會會長耿明誼表示，氣候治理雖設有專責單位「台中市政府永續發展及低碳城市推動委員會」，但無充分權責及前瞻永續思維，沒有跨局處合作的實質功能，無法制定完善策略。

經發局︰積極促設再生能源設備

對此，經發局回應，除用電大戶完成設置再生能源發電設備，還有申請展延的電力用戶一百一十四家、實施節能措施或設置節能設備替代方案的電力用戶九十二家，節電量累計已達約一億七百萬度，另外，也降低電力負載等措施解列的電力用戶一○九家；尚於公告建置期限內的電力用戶五十一家；已核處四家未依公告規定辦理的電力用戶，市府後續仍會積極依規列管執行。

對於用電工業戶增加，市府說，會從廠商端加強輔導，截至今年八月，再生能源總裝置容量仍居全國第一，光電四倍增也於今年四月底提前達標；中市低碳城市推動辦公室也說，推動低碳有太陽光電、電動公車、電動汽車充電站及低碳認證場所等都有成果。

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