徵地花2.5億 豐原11-35計畫道路動工

豐原區十一—卅五號都市計畫道路動工，土地徵收費用達兩億五千五百萬元，市長盧秀燕說「貴森森」。（記者歐素美攝）

2022/05/10 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕市府昨舉行豐原區十一—卅五號都市計畫道路打通工程動土典禮。南田街兩側工廠林立，該計畫道路打通後銜接水源路與南田街，短短四百公尺，經費高達兩億七千九百萬元，其中，兩億五千五百萬元為土地徵收費用，市長盧秀燕說「貴森森」，但年底完工後，有助改善南田街會車等問題，居民不需再繞道豐原大道，交通更便利。

豐原區十一—卅五號都市計畫道路，全長四百公尺，寬十二公尺，將配置雙向四公尺車道及一．二公尺人行道，預計年底完工。盧市長指出，該道路對地方非常重要，雖然只有短短四百公尺，但地方已等了八年之久，如果沒有打通，民眾就要繞道而行。因位在市區的黃金地段，徵收加上工程費用高達兩億七千九百萬元，市府積極籌備預算推動，工期約九個月，預計今年底完工。

盧秀燕感謝在地里長極力爭取建設，還有議員通過預算及立委江啟臣向內政部爭取一千七百多萬元的補助，減輕市府負擔。現在萬事俱備，希望工程順利進行，早日完工、嘉惠地方。

建設局長陳大田指出，市長上任後即指示分年編列經費以打通該計畫道路，歷經兩年努力，完成用地取得，特別感謝內政部營建署將這項工程納入地方生活圈計畫，補助工程費一千七百五十二萬元，解決地方多年隱憂。

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