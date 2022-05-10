台中校舍待整建 蔡其昌爭取補助億元

立法院副院長蔡其昌（右三）會勘爭取改善大甲日南國中及西岐國小校舍。（記者歐素美攝）

2022/05/10 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大甲區日南國中南大樓因地基不穩、樑柱下陷，二○二○年拆除後遲未能重建；西岐國小則是教學大樓走廊易積水，女兒牆磁磚剝落，基於學生安全，有待補強改善，立法院副院長蔡其昌昨邀集教育部、教育局及市議員施志昌等到場會勘，爭取中央補助，希望協助學校早日動工，提供學生更好的學習環境。

日南國中南大樓重建 西岐國小需補強

日南國中南大樓與北大樓皆為一九六八年興建的老舊建築，其中，南大樓因地基不穩、樑柱下陷，經蔡其昌副院長爭取中央補助進行校園整體規畫，並於二○二○年拆除，北大樓雖經耐震補強，仍存在結構水泥中性化及老背少結構承載不良等問題，造成學校在調配教室使用及安全餘慮等左右為難，校方盼重建南大樓，再拆除北大樓。

日南國中南大樓的重建經費高達兩億五千七百多萬元，市府需自籌十五％，因為市府今年經費已經用罄，加上內裝等不足額約一億元，蔡其昌希望中央能繼續協調其他補助款支應，再由市府於今年及明年補上，並縮短三年工期為兩年；日南國中校路長鄭清埄表示，希望中央能儘快核定，以趕在今年可以動工。

西岐國小則是教學大樓走廊易積水，女兒牆有磁磚剝落等問題，需進行水管、廊道地磚及外牆壁磚等改善工程，經費約九百八十四萬元，校長柳世麟希望中央能核定補助，以趕在今年暑假動工，避免施工期間，學生在學校上課發生危險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法