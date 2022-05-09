台中風景區住房退訂多 武陵一枝獨秀

2022/05/09 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕國內疫情升溫，致許多民眾外出旅遊打退堂鼓，谷關風景區溫飯店週末訂房退到僅剩三成；福壽山農場團客全退光，散客也只剩五成；梨山賓館訂房更只剩約兩成，副總林閔政表示，現在有客人就要偷笑了；東勢林場入場遊客及住宿人數減少約六成；僅武陵農場一枝獨秀，仍維持淡季水準，住宿及遊客不減。

谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，受疫情影響，谷關風景溫泉飯店五月份訂房都不好，週六訂房原本至少有八至九成，目前退到只剩二至三成；東勢林場遊樂區也指出，四月卅日至五月六日，入場人數減少約六成，住宿也少六成多。

梨山賓館副總林閔政表示，梨山賓館訂房僅剩約兩成，幾乎是打對折，但飯店業普遍如此，現在有客人就要偷笑了；福壽山農場副場長王仁助也指出，該場團客全退光了，散客也退到剩五成，現在是觀光「慘」業，歷年這個時期正是該場魯冰花開的季節，但受疫情及天候影響，入園人數只有同期一半。

王仁助表示，其實，山上地廣人稀較都市相對安全，走走路、看看花、吸吸清新好空氣，有助於提高免疫力，戰勝病毒，場方為吸引遊客，慶祝母親節，場方並特別贈送入場遊客甜甜的巧克力，祝大家母親節快樂。

武陵農場堪稱在疫情期間一枝獨秀！副場長胡發韜說，現在與平時淡季狀況差不多，平日旅客約兩百多人，假日則約四至六百人，住宿率假日維持七至八成。因武陵農場屬於開放式空間，遊客以自行駕車上山旅遊的散客為主、團客較少，整體來說，目前受疫情衝擊較少。

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