霧峰光復新村 民團促設故事館

霧峰光復新村目前是青創基地，也是台中新興的觀光景點。（記者陳建志攝）

2022/05/09 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕霧峰光復新村是台中市第一個保留的文化景觀，近年並陸續規劃成青創基地、iNGO中心，以及原流新創聚落，不過台灣花園城市發展協會祕書長吳東明卻認為，光復新村因缺乏整體的發展願景，讓整個園區的發展缺乏方向，尤其至今沒有一個介紹整個園區的「光復新村故事館」，昨天與立委何欣純、市議員參選人賴美連走訪園區，盼市府能重視這裡的文化教育意義。

民間質疑缺乏整體的發展願景

市府都發局指出，光復新村登錄為「文化景觀」時，已訂定「台中市霧峰光復新村省府眷舍文化景觀保存維護計畫」為光復新村地區的上位計畫。市府並在二○一九年十二月成立光復新村整體規劃工作小組，決定已進行中的使用空間仍予維持，整體使用方向朝向長照及鄰近大學教職員、學生宿舍功能為主，目前市府規劃中。

都發局︰朝向長照、宿舍功能為主

台灣花園城市發展協會祕書長吳東明說，昔日光復新村為省政府教育廳、衛生處、印刷廠等單位的員工宿舍，隨著廢省後，光復新村也漸沒落，一度還要求住民限期搬離準備標售，經文史團體請命搶救，終於在二○一二年由市府登錄為「文化景觀」保存。

吳東明表示，光復新村保留後，陸續規劃成青創基地、iNGO中心，以及原流新創聚落，深具歷史價值的屋舍由不同單位陸續整修，而管理單位也分屬勞工局、社會局、原民會，但到底整個園區未來發展願景和方向為何？至今都不清楚。尤其開放後，成為台中新興景點，吸引很多遊客造訪，但卻缺乏一個讓遊客認識這裡的「光復新村故事館」。

何欣純︰未重視文化教育意義

立委何欣純也說，光復新村有全台第一套衛生下水道系統，這裡不止有懷舊內涵，更有很多文化教育的意義，但目前光復新村僅開發三分之一，並未重視光復新村的文化教育意義，實在很可惜。

何欣純強調，林靜儀委員也很重視光復新村的發展，未來會跟她一起合作，只要市府提出發展計劃，會一起為光復新村努力。

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