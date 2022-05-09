（台中）高中以下 班級出現確診停課3天

昨天母親節，有兒子特地帶媽媽到文心森林公園外展站施打疫苗，由於體弱走不到站裡，該站醫師施勝桓趕來接種。（記者蔡淑媛攝）

2022/05/09 05:30

比中央新制擴大範圍 高中到幼兒園標準一致 暫停實體課 國小、國中、高中實施線上教學

〔記者歐素美、蔡淑媛／台中報導〕台中市昨天新增本土確診個案二千三百五十八例，因應教育部學校停課標準新制昨日上路，台中市府兼顧國高中學生受教權及混成授課不便，宣布擴大停課範圍與小學以下學校新制一致，即日起全市高中以下學校及幼兒園如有確診個案「確診前兩日內」曾到校上課，全班暫停實體課程三天，國小、國中、高中實施線上教學；另取消全校暫停實體課程規範。

昨天中央居家隔離匡列新制上路，以同住親友為主，並取消居家隔離者的電子圍籬管制，市府也因應居隔、居家照護者，統一整合給予「家戶關懷包」，以確診者家戶地址為單位，加快發送血氧機、快篩試劑等物資。

關懷包 改以家戶單位發送

市長盧秀燕表示，教育部學校停課標準新制將以班級為單位，新制規定國、高中僅確診個案座位九宮格同學放防疫假，詢問相關教師、家長團體及校長認為會產生困擾，同班制度不同、課程不一致，影響受教權，因此擴大國高中的停課標準範圍，採行與小學以下學校一致。

教育局副局長葉俊傑指出，目前正在停課的學校，也配合新制，如果已停滿三天，今起（九日）復課，未滿三天則停滿三天後復課。另學校有社團、上課跑班及補習班、安親班與課後照顧中心比照其所招收學生的教育階段停課規範辦理，其學生所需快篩試劑由學校發放，不重複提供。

此外，如果學校有特殊原因，如學生午餐製備、校園清消等，無法提前復課者，至多得延遲一天再行復課。

8日前未收到居隔單 不重匡列

另因應居家隔離匡列新制，匡列對象從三同變一同，只匡列同住家人為主，衛生局長曾梓展指出，台中原來針對居家隔離、居家照護等發放物資包、關懷包等，九日會調整為家戶關懷包。另外，八日之前確診者未匡列到的居隔對象、未收到居隔單，也不再重新匡列。

曾梓展也表示，昨日新增確診個案，十二歲以下兒童有三百八十四例、六十五歲以上有一百七十人，並新增三名中重症個案，其中一名為二十多歲女性有氣喘病史，插管送加護病房治療，累計全市有十一名中重症病患；而確診者申請居家照護已有八成四、共一萬一千零一百八十人收案；台中市專責病床數，目前共七百一十三床，還有六成二可使用。

另外，中市七日開設快打站為二十五歲以上市民施打第三劑，發出萬多張通知單，施打率二成二，目前全市也有莫德納疫苗八萬五千多劑，呼籲施打。

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