比照雲林 台中議員爭取西濱設休息站

2022/05/07 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕西濱快速道路縱貫台灣西部沿海地區，北起新北八里，南至台南七股，全長約三○一．八公里。台中市議員施志昌、林祈烽昨日在市議會爭取，循雲林縣口湖休息站模式在台中市大甲或大安設置休息站，除了讓南來北往的貨車司機有休息之處外，也可以結合當地觀光景點以及產業，如大甲的匠師的故鄉、大安濱海樂園以及松柏漁港等路段，促進當地發展。台中市府交通局長葉昭甫表示，由於高架橋下空間由公路總局管理，此意見會再反映給公路總局評估。

市府︰橋下由公路總局管理 將要求評估

另外，市議員王朝坤指出，后里馬場去年開園至今年十一月底，后里跟豐原居民可以免費入園，去年委外得標廠商在開園時，有在公開場合口頭提出，今年十一月底之後，后里跟豐原地區居民是永久免費入園，希望觀旅局要進一步了解該項訊息。台中市府觀旅局副局長陳育正說，后里馬場去年開放到今年十一月底，針對后里跟豐原地區都免收門票，至於十一月底之後，並未聽聞后豐居民依舊可以免費入園，會再向廠商確認。

施志昌表示，西濱快速公路是全台最長的快速公路，連假時，由於高速公路常常塞車，很多人會選擇作為替代道路。由於西濱中南部路段，很多是高架式的，又不像高速公路有休息站，長途開車卻又無處休息。因此，公路總局去年在雲林試辦休息站，利用高架橋下的空間設置超商、小農市集、攤販與停車場，藉此推廣在地農產品與當地的旅遊。

施志昌表示，西濱貫穿台中市大甲、大安、清水與龍井等行政區域，而大甲、大安就非常適合設休息站，周邊有大安濱海樂園、近年因衝浪而聞名的松柏漁港及大甲的匠師的故鄉觀光農場，非常適合親子旅遊。

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