支援防疫 台中徵退休人員、醫護加入

疫情爆發以來，衛生醫療基層忙翻天。（記者蘇金鳳攝）

2022/05/07 05:30

盧秀燕同意衛局展開招募 民政局發送關懷包委外執行

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市確診者連續多日上千例，基層衛生人員忙翻天，一名衛生所確診員工還在居隔地協助疫調後續，讓衛生局長曾梓展流下男兒淚，中市議會昨天不分朝野要求市府應做好人力擴充準備，台中市長盧秀燕昨天宣佈已同意衛生局招募退休工會、醫護人員來進行協助，民政局的關懷包也要委外執行，議員則建議招募數要估好高峰期，最好人力一次備足。

議員︰估好高峰期 人力一次備足

台中市目前貼出各衛生所徵募人力，投入居家隔離相關照護等工作人力需有相關經驗一年以上，且打滿三劑疫苗，每月薪資約三萬二千四百二十五元，盧秀燕表示，先前就已調度各局處人力協助防疫，現在增開人力增募，民政局的關懷包也會委外執行，但她認為最重要還是請中央簡化流程，否則再多的人力也難以因應。

衛所需照護人手 須打滿3劑疫苗

台中市確診人數不斷增加，擔心台中市防疫人員辛苦，不分朝野的民進黨市議員陳淑華、楊典忠以及國民黨陳文政及無黨籍朱元宏昨天上午對市府提出建議，現階段除了給予基層防疫人員精神上的支持打氣外，市府應調撥其他局處人員支援，並且動用第二預備金，號召退休醫護、公務人員，補足第一線人力，整備防疫裝備，尤其是現在疫情尚未高峰，趕快招募、訓練，才不會屆時手忙腳亂。

市府︰最重要請中央簡化流程

對此，市長盧秀燕在昨天防疫記者會表示，人力吃緊不只是衛生局，負責電子圍籬的警察局及送關懷包的民政局都人力吃緊，已同意衛生局招募退休工會、醫護人員來進行協助，同時民政局要送關懷包則委外執行，流程已在進行，也馬上會展開，但她認為最重要還是請中央簡化流程，否則再多的人力也難以因應。

對於市府已要招募退休工會、醫護人員來進行協助，市議員陳淑華及楊典忠表示，早就應該做；陳文政、朱元宏欣慰市府從善如流，但是建議招募數目要以疫情最高峰所需的人力來招募，不要屆時又缺人。

中市衛生所人力嚴重不足，已開始公開招募人員。（翻攝市府網頁）

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