東大溪礫間淨化 日處理萬噸污水

中市水利局在東大溪設礫間水質處理設施，讓東大溪不再污臭不堪。（水利局提供）

2021/12/26 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市府昨天舉行「東大溪水環境工程暨環境教育館」的啟用典禮，東大溪位在東海大學旁，台中市的區域排水，因附近生活污水排入，導致東大溪終年污臭，中市水利局與東海大學合作，在東海大學無償提供設施場域所需用地，市府前年啟動「東大溪水環境及鄰近區域環境改善工程」並興建環境教育館，不但可達成日處理污水量達一萬噸，還利用地勢高低差每日發電裝置容量一千二百W，供應旁道的步道，市府昨天啟用。

市府、校方合作 前年起改善臭水溝

昨天的啟用典禮，由副市長令狐榮達、東海大學校長王茂駿、水利局長范世億、行政院環境保護署副署長蔡鴻德、李鴻源教授及民代等一同進行，點亮東大溪，在耶誕節當天送給東海大學生及東大溪附近住戶及台中工業區廠商耶誕大禮。

水利局長范世億表示，位於東海大學旁的東大溪，隨著商圈夜市的興起，生活及營業廢污水不斷匯入，水質混濁惡臭，儼然成為一條臭水溝。

范世億指出，東海大學及附近住戶及工業區廠商都希望能進行東大溪的整治，在東海大學無償提供設施場域所需用地，順利讓市府啟動「東大溪水環境及鄰近區域環境改善工程」，市府並向環保署爭取及市府的預算共三億進行整治，並且在前年的二月十四日動工。

利用地形高低差 還發電供路燈用

范世億表示，整個工程巧妙利用地形高低差，在東大及商圈污水出口處設礫間水質處理設施，以全重力流輸送水體方式，日處理污水量達一萬噸，讓經過處理污水可成為乾淨水流到下遊，而且還可發電，每日發電裝置容量一千二百W，供電給溪旁步道路燈。

水文化暨環境教育館 與地方互動

此外，並於校方提供的建築空間合力打造「東大溪水文化暨環境教育館」，就在東大校園內，目前已舉辦十幾場與在地人士、NGO團體互動式對談活動，在結合學校及公民力量下，成功達成水質淨化、環境改善、生態復育以及環教推廣的永續目標。

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