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    大里公所將拆 暫遷纖維工藝博物館

    大里公所將到纖維工藝博物館3樓臨時辦公，辦公室已完成裝修，並增設民眾洽公等候座椅。（記者陳建志攝）

    大里公所將到纖維工藝博物館3樓臨時辦公，辦公室已完成裝修，並增設民眾洽公等候座椅。（記者陳建志攝）

    2021/01/25 05:30

    今啟動搬遷 3月2日完全就定位 聯合行政中心5年後完工

    記者陳建志／專題報導

    配合大里15期市地重劃工程施工，大里區公所將拆除，因估計大約需5年後大里聯合行政中心才能完工，這段時間將暫時遷往勝利二路的台中市纖維工藝博物館3樓辦公，公所將於今（25）日由公用課率先搬遷，之後各課室陸續搬遷，已搬遷完成的各課室，民眾改到臨時辦公室洽公，尚未搬遷的課室，則仍在原公所處理各項業務，預計在3月2日完全到位，並且全面開放洽公。

    洽公注意 附近嚴禁違停

    大里區公所建物老舊、空間不足，且在921大地震時受損以鋼樑補強支撐，加上民眾洽公停車空間不足，市府推動大里15期市地重劃，大里公所將配合拆除，並興建大里聯合行政中心。

    經協調後，將借用台中市纖維工藝博物館3樓空間做為臨時辦公處所，大里區長鄭正忠表示，目前初步規劃，將3樓規劃成A、B、C三區辦公，保守估計需在這裡臨時辦公約5年。

    大里公所秘書室主任王敏君表示，為了不破壞工藝博物館的建物，公所去年11月完成點交後，只加裝電風扇沒另外做裝潢隔間，1月25日將由公用課率先搬遷，預計28日搬遷完成，接著1月29日區長、副區長、秘書室、人事、會計、政風搬遷，2月4日民政課搬遷，農曆春節後則是農建、人文、社會課陸續搬遷，將在3月2日完全就定位全面開放洽公。

    大里運動公園有停車場

    王敏君表示，民眾關心的停車問題，工藝博物館前的勝利二路有機車停車格，汽車則須停到大里運動公園地下停車場，不過需付費停車，因為附近是違停嚴格取締的區域，建議民眾可以搭公車或iBike洽公。

    纖維工藝博物館郭敏慧主任表示，借給公所的3樓空間，包含在2期整修工程中，強調該空間原本要做為研習教室，但因市府一體，既然公所有需求願意配合，並說出借的這段時間，洽公民眾剛好可以一併進館參觀，等於是免費行銷，希望能共創雙贏。

    大里區公所配合15期市地重劃將拆除。（記者陳建志攝）

    大里區公所配合15期市地重劃將拆除。（記者陳建志攝）

    大里聯合行政中心未完工前，約有5年的時間將在纖維工藝博物館辦公。（記者陳建志攝）

    大里聯合行政中心未完工前，約有5年的時間將在纖維工藝博物館辦公。（記者陳建志攝）

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