曾選台中市長「超狂媽媽」陳美妃 影射里長吸毒判5月

台中「超狂媽媽」陳美妃，2024年因貼文影射許姓里長吸毒、有精神疾病，台中地院依非公務機關非法利用個人資料罪，判處5月徒刑。（記者陳建志攝）

曾參選台中市長、並連署選總統的台中超狂媽媽陳美妃，之前曾和社區管理員扭打衝突，又辱罵警察是「垃圾」，都被判拘役，如今又因2024年時，因不滿許姓里長受訪時的言論，在臉書張貼影射許姓里長「嗑藥嗑到ㄎㄧㄤ」遭一狀告上法院，陳女雖辯稱是正當防衛，但法官不採信，認為她未經查證故意誹謗，且是累犯，依非公務機關非法利用個人資料罪，判處5月徒刑。

判決指出，陳美妃基於加重誹謗及非公務機關非法利用個人資料犯意，2024年5月到6月間，以社群網站臉書暱稱「陳美妃選總統（為人民加薪）」的帳號，張貼許姓里長的新聞採訪截圖，以及張貼「里長許XX屬未就醫的精神病患或是嗑藥嗑到ㄎㄧㄤ編故事抹黑里民一家，絕對提告到底」等文字，許女不滿遭隱射吸毒及患有精神疾病提告。

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台中地院審理時，陳女坦承有在臉書張貼上述相關內容，但辯稱是正當防衛，表示許姓里長在接受媒體訪問時作出誇大、不實陳述，因有攻擊到她的小孩，為保護自己和家人名譽，出於澄清事實，為自己辯護，強調是寫自己所知道或觀察到的事，沒有要故意誹謗她的意思。

陳女在審理時並稱，我不是她的家人，不知道她有無因精神疾病看過醫生，也不是檢調沒有能力調查，但她外觀看起來就是有施用毒品，我的感覺就是這樣，法官認為她未經合理查證程序，即依主觀臆測認定許里長有施用毒品及罹患精神疾病，主觀上具有散布於公眾，而損害許女名譽的誹謗故意。

法官審酌，陳女始終否認犯行，未與許里長達成和解或取得原諒，犯後態度不佳，且2021年已因違反個人資料保護法，遭判刑5月確定，如今再犯屬累犯，依非公務機關非法利用個人資料罪，累犯，處有期徒刑5月，可易科罰金。

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