台中傳擠爆銀樓買金條？ 業者否認︰不會貿然跟進削價競爭

台中七期一帶傳出擠爆銀樓買金條，圖為黃金示意圖。（路透）

國際金價3月以來劇烈震盪，創下1983年以來最大單週跌幅，台中七期一帶傳出擠爆銀樓買金條，「1兩現省3萬多」傳聞，對此，台中市金銀珠寶商業同業公會理事長趙崇孝強調，中台灣業者重視手工品質，應該是網路、台北業者渲染排隊效應，「金價再高，若工資始終被壓在底部，產業不會有技藝傳承升級。」

國際金價本週重挫11%，失守每盎司4500美元大關，台中七期銀樓傳出被人潮擠爆，還有「代購阿姨」現身，對此，西屯、西區等銀樓業者否認傳聞，強調金價成本高，不會貿然跟進削價競爭。

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台中市金銀珠寶商業同業公會理事長趙崇孝說，他在金典酒店對面、中義市場對面有店面，未出現排隊現況，台中重視品質與售後服務，沒出現「報價誇張」狀況。

趙崇孝強調，金價再高，若銀樓工資始終被壓在底部，產業就不會有年輕人投入，也不會有技藝傳承與升級，真正「產業提升」從來不是壓低成本來搶市佔，而是讓技術被合理計價、讓工資與金價同步反映價值，唯有如此，銀樓業才能從價格戰泥淖中脫身。

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