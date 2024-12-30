猖獗台版「地面師」吃乾抹淨！房產抵押變詐團獵物 地政局3招反制

詐騙集團勾結融資公司及地政士抵押不動產涉詐示意圖。（資料照）

2024/12/30 23:15

〔記者許國楨／台中報導〕詐騙集團以假投資、假檢警手法誆騙被害人，再勾結融資或貸款公司、地政士慫恿抵押房產借款面交，宛如日劇《地面師》翻版。近年來類似案件層出不窮，誘騙被害人將房產拿出來設定抵押權，拿到現金後左手換右手，貸款金額就流入詐欺集團，一輩子積蓄瞬間化為烏有，地政相關單位為此也提出防範之道。

根據Netflix官網介紹，日劇地面師是以真實犯罪事件為靈感，描寫以不動產買賣來進行詐欺的地面師們，對被害人騙取巨額款項的故事，但台版「地面師」也在台灣持續上演，先前有詐團誘導被害人至假虛擬幣交易所投資，或以監管金融帳戶及現金名義，要求被害人領取鉅額現金。

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當被害人已毫無資金且身無分文時，詐團再慫恿將房地產抵押借款，引導至特定融資公司後向金主借款，由金主確認屋況核定貸款額度及利息後，由配合地政士（代書）及金主代理人到地政事務所辦理抵押設定，扣除高額代辦費、仲介費、代書費及利息費用後，由假幣商或面交車手取走剩餘鉅額現金，以此手法詐騙金額逾3億元。

而中市南屯區也有一名七旬退休女醫師，遭詐騙4千多萬元存款，6棟房子又被拿去抵押借款，再騙走2000多萬元。台中市地政局對此指出，地政防詐有法寶，「地籍異動即時通」、「住址隱匿」及「指定送達地址」。

「申請地籍異動」即時通可加重詐騙集團詐騙成本，並即時阻詐；「申請住址隱匿」是將所有權人住址做部分隱匿，避免他人藉由請領二類謄本取得完整地址，另外為避免錯過本身應有權利之重要通知，申請「指定送達地址」，可確保地政機關重要信件不漏接。

另防止這類詐騙有3「不」2「要」：「不」輕信不明人士說詞、「不」隨便提供個人資料給陌生人、「不」交付印鑑證明或自然人憑證給剛認識的人；以及拿到不明人士給的公務機關文件時，「要」查證它的真實性，例如透過全國地政電子謄本防偽冒查驗土地謄本或洽鄰近地政事務所詢問；遇有可疑情形「要」撥打反詐騙專線165查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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