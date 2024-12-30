連接大肚、和美大橋施工進度超前 預計2026年8月完工

台中大肚和彰化和美跨河橋梁目前進度近60%，預計2026年8月完工。（台中市政府提供）

2024/12/30 18:37

〔記者陳建志／台中報導〕台中、彰化民眾期盼10多年的大肚、和美大橋，地方關心施工進度，市府建設局長陳大田、立法院副院長江啟臣等人今天視察工程進度，大肚端現階段進行道路工程第一階段文昌路直線段路肩範圍施工，和美端亦同步進行橋台及引道施工作業，台中彰化雙邊齊推，預計2026年8月完工。

台中大肚和彰化和美因烏溪一河之隔，過去要取道大度橋、中彰大橋至少要花半小時才能到達，經地方爭取10多年，終於斥資32億，興建大肚、和美跨河橋梁，2023年1月動工，將興建長度1440公尺、寬度22公尺橋梁，配置雙向4車道、2機車道，下游測並有人行及自行車共用道。

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陳大田今天前往關心施工進度，強調目前整體工程進度近60%微幅超前，近日第一組懸臂工作車圓滿完成首階段任務，意謂這座跨越烏溪、連接台中與彰化的重大交通工程建設，邁向新里程碑。未來工程完工後，可縮短台中大肚與彰化和美間車程距離，提升交通運輸功能，為中彰兩地的生活圈融合與經濟發展帶來顯著效益。

陳大田表示，大肚、和美大橋在懸臂工作車的施工過程中，安全性一直是首要考量，為防止因操作不當導致事故發生，懸臂工作車的錨定鋼棒採用分色管理制度，提升操作的精確度與安全性。

江啟臣則表示，希望工程能如期如質完工，未來完工後除了方便兩地民眾通行，也能舒緩大度橋、中彰大橋的車流。並提醒主責單位應把周邊連外道路規劃完善，提早規劃，不要等到路通再規劃，才能事半功倍。

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