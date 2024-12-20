台中全聯倉儲惡火釀9死 中市府「3法併罰」重懲

全聯台中大肚倉儲大火釀9死。（記者廖耀東攝）

2024/12/20 06:27

首次上稿 12-19 23:00

更新時間 12-20 06:27

〔記者蘇孟娟／台中報導〕全聯位於台中市大肚區的物流倉儲新建工程下午發生火警，釀9死8傷重大公安意外，台中市政府19日晚間宣佈將「3法併罰」重懲，依將依《建築法》、《職業安全衛生法》勒令停工限期改善並裁罰，都發局開罰1萬8000元至9萬元罰鍰外，也將依違反《空氣污染防制法》加重處分，後續將依消防局火場鑑定報告，釐清究責。

請繼續往下閱讀...

民政局副局長歐陽明19日晚偕同沙鹿區長張世祺、梧棲區長溫國宏分別前往童綜合及光田醫院關懷慰問並致送慰問金，後續也會持續關心家屬並協助申辦相關補助事宜。

都發局19日下午會同台中市結構工程技師公會至現場查處。都發局表示，經查該工程領有111中都建字第00218號建造執照，起造人為全聯實業股份有限公司，由互益營造股份有限公司承造，蘇榮林建築師事務所設計監造，為2幢2棟地上4層地下1層建築工地，目前施工進度為主體建築及附屬建物，先前已依規申報屋頂版勘驗完成。

都發局指出，19日發生大火將依違反《建築法》第63條規定（未有防範危險及預防火災的適當設備或措施）、同法第89條規定先裁處新台幣1萬8000元至9萬元罰鍰外，並將依工地火災SOP，勒令停工及限期改善，後續併將請承造人依規檢送該局指定的第三公正技術機關單位，進行包含結構安全鑑定和改善方案等，和進行施工諮詢，無安全虞慮後，才能報都發局申請改善和復工。

都發局後續將加強要求各工地施工計畫書應載明建築工地預防火災注意事項及防災緊急應變措施，且將加強審查和施工勘驗查察，並將要求各工地落實防災意識的宣導，減少各項公安災害的發生。

此外，環保局表示，此案衍生大量濃煙（明顯粒狀污染物）散佈於空氣中造成空氣品質惡化，將對施工單位依違反《空氣污染防制法》第32條第1項第1款、第67條第1項規定加重處分，最高可處新台幣500萬元罰鍰。

勞工局也已依《職業安全衛生法》勒令停工改善，待申請計畫核准後，才能施工，並裁罰新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰，後續將依消防局火場鑑定報告，釐清究責。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法