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    92歲嬤參加永續課程7年全勤 獲選模範生

    興安社區發展協會總幹事何敏蓉（右）說，92歲蔡阿嬤（左）7年來帶頭參與被選為模範生。（記者張軒哲攝）

    興安社區發展協會總幹事何敏蓉（右）說，92歲蔡阿嬤（左）7年來帶頭參與被選為模範生。（記者張軒哲攝）

    2024/12/18 11:12

    〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科大與彰化師大、東海大學、中市沙鹿區興安社區發展協會、中市好生活愛護關懷協會，共同辦理「共創低碳綠能家園、實踐永續環境」大學社會責任成果交流研討會。興安社區92歲蔡阿嬤參加社區SDGs及弘光科大USR活動長達7年，從不缺席，她的口頭禪是：「我尚老，是模範生，愛帶頭做乎人看！」

    沙鹿興安社區發展協會總幹事何敏蓉主講「野菜的力量」、台中市好生活愛護關懷協會執行長陳瑞欽主講「好生活、愛無限」、彰化師範大學環境教育中心副主任姜鈴主講「美蜊芳苑、寶蜆大城」。

    何敏蓉指出，社區居民齊心協力營造共生基地，落實SDG3、 SDG7 、SDG11這3項永續指標，2015年開始開闢綠光尋夢園，種植蔬果供據點長輩食用，1999年至2014年持續獲得環保績優獎，非常感謝弘光科大及靜宜大學給予社區許多協助，像弘光科大師生來裝設太陽能及風力發電設備，綠光尋夢園有潔淨的電力可以使用，貼心設置手機充電設備，來參訪民眾手機沒電用了之後稱讚不已。

    何敏蓉說，近年蔬菜價格飛漲，有長輩提議到園區採摘野菜，免費又美味，開啟野菜復育及應用，復育時令野生植物，節省開支又環保。再來，園區易生長構樹，剷除後可以再利用，請老師指導長者重拾古老技藝製作構皮樹皮布，這些創意都來自長者的智慧。92歲蔡阿嬤從不缺席，更起了極佳示範作用，許多長者以蔡阿嬤為學習標竿，一起參與社區永續行動，是班上模範生。

    「共創低碳綠能家園、實踐永續環境」大學社會責任成果交流研討會在弘光科大。（記者張軒哲攝）

    「共創低碳綠能家園、實踐永續環境」大學社會責任成果交流研討會在弘光科大。（記者張軒哲攝）

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