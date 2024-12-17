台中毒犯違停車內拉K遇盤查 心驚驚腳一抖......掉出一堆毒咖啡

警方當場逮捕潘男。（警方提供）

2024/12/17 15:08

〔記者許國楨／台中報導〕台中市潘姓男子前天在北屯區路段違規停車，期間還拉K解癮，保安大隊員警巡經直覺可疑盤查時，聞到車內飄出陣陣K味追問，潘男此時因心虛到雙腿發抖不慎踼倒置物盒，盒內一堆毒咖啡包及K毒隨即掉出灑落，潘男當場嚇到臉色慘白，全案詢後依毒品罪嫌送辦。

台中市警局保安大隊第一中隊當天由彭分隊長帶班執行巡邏勤務，下午3時許在北屯區太原路三段附近發現一輛轎車違規停車上前稽查，正準備告發時，發現35歲潘姓駕駛神情緊張雙手不停顫抖，且車內散發K他命燃燒後味道，警方詢問車內是否有違禁品時，潘男因心虛慌張，雙腿更是不自主的加劇抖動。

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而這一抖讓左腳意外踢到置物盒，導致疑似毒品掉落地面，當場露餡，潘男見事跡敗露，坦承是毒咖啡包及K他命，並主動從車內取出其餘藏匿物，經統計共有66包毒咖啡包（重約260公克），以及及12包K他命（重約40公克），潘男坦承吸食及持有毒品，並同意採尿送驗，警詢後全案依毒品罪嫌送辦。

保安警察大隊呼籲，毒品不僅對個人健康造成嚴重傷害，還可能破壞家庭、摧毀人際關係，並對整體社會帶來不可逆危害，且所謂「拉K一時，尿布一世」，毒品絕不會讓人「越來越好」，只會讓膀胱越來越小，千萬碰不得，珍愛自己及家人，請勇敢向「毒」說NO。

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警方查扣的毒咖啡包及K他命。（警方提供）

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