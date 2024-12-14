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    狂飆2公里連撞7車害1死1重傷 22歲酒駕男押了

    林珉彥手術後，頭戴安全帽，坐著輪椅，被警察扛入中市警局三分局東區分駐所偵訊，畫面顯得很諷刺。（記者張瑞楨翻攝）

    林珉彥手術後，頭戴安全帽，坐著輪椅，被警察扛入中市警局三分局東區分駐所偵訊，畫面顯得很諷刺。（記者張瑞楨翻攝）

    2024/12/14 10:13

    〔記者張瑞楨、許國楨／台中報導〕22歲有公共危險等犯罪紀錄的男子林珉彥，本月12日開車於台中市北區、中區、東區狂飆蛇行，短短2公里路程，撞上7輛汽機車與自行車，造成騎機車老翁死亡，騎自行車的街友重傷，駕駛賓士車的女車主輕傷，居民形容他的行徑，宛如危害道路安全的「恐怖份子」，台中地檢署昨天深夜偵訊後，向台中地方法院聲請羈押，法院於今天（14日）准予羈押。

    中檢以林男涉嫌觸犯刑法的酒駕致死罪（不能安全駕駛致死罪），這是本刑3年至10年之罪，且涉案重大等理由聲請羈押，法院裁定准予羈押。

    林男12日與朋友在中市北區一家KTV喝酒唱歌，至12日上午11時40分結束，他走到KTV對面停車格，駕駛自己的豐田廠牌轎車，先撞上前方的特斯拉電動車，車主雖報警，但他卻逕自離去，3分鐘後，他又在中區公園路、市府路口，擦撞機車騎士後逃逸。

    當天10時47分，他在自由路三段與進德路口高速疾駛，撞上2輛賓士車、1輛三菱轎車，以及各1輛機車與自行車，短短2公里，共計撞上7輛汽機車與自行車，造成騎機車的杜姓老翁死亡，騎自行車宋姓街友重傷，賓士車女駕駛輕傷。

    林男腿部骨折手術，昨天（13日）出院後，員警會同他搜索肇事車，查扣K他命與吸食工具，還有一把沒有殺傷力的空氣槍，他承認與朋友到上述KTV唱歌喝酒，不過，警方初步驗尿，並無毒品反應，警方昨天晚間依全案依酒駕致死罪與毒品危害防制條例法辦，檢方聲請羈押，法院准予羈押。

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    警方在肇事車（圖右）上查獲毒品，但林珉彥是否毒駕，還要進一步偵辦。（記者張瑞楨攝）

    警方在肇事車（圖右）上查獲毒品，但林珉彥是否毒駕，還要進一步偵辦。（記者張瑞楨攝）

    警方在肇事車上查獲毒品，但林珉彥是否毒駕，還要進一步偵辦。（記者張瑞楨攝）

    警方在肇事車上查獲毒品，但林珉彥是否毒駕，還要進一步偵辦。（記者張瑞楨攝）

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