2026徵收碳費 台中這家排碳大戶 最多需繳15億元

中火在2022年用煤量降至1234萬噸，減煤600萬噸，空污排放量降為1.3萬噸，減少超過6成，碳排量也降低達3成。（市府提供）

2024/10/12 17:12

〔記者蔡淑媛／台中報導〕我國明年起徵碳費、後年開始收費，台中市經發局根據2022年盤查結果，2025年台中市首波徵收碳費對象，為年排放溫室氣體達2.5萬噸二氧化碳當量企業，推估收費對象概有28家公司（38廠），所需繳納碳費約250萬至15億元，其中台中火力發電廠所需繳納碳費達約15億元。

環境部上週完成碳費費率審議，一般費率起徵價每噸300元，優惠費率A（行業別指定削減率）、B（技術標竿指定削減率）分別為50元、100元。環境部規劃近期就會預告費率草案、明年一月正式生效，碳費徵收對象明年需在5月底前試申報碳費（但不繳費），2026年正式收費。

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因應全球淨零碳排趨勢，環境部依據《氣候變遷因應法》發布「碳費收費辦法」及「自主減量計畫管理辦法」，並公告「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」完成碳費制度3項配套子法，同步公布碳費徵收費率草案，代表我國即將邁入碳定價時代。對此，台中市經發局長張峯源表示，市府將扮演企業轉型的最佳夥伴，提供輔導措施，協助企業在減碳經濟中取得先機。

以中火為例粗估，碳費計算一般費率起徵價每噸300元，以現在年燒煤量不到1200萬噸，換算碳排放約500萬噸，徵碳費約15億，不過國際燃料費變動，加上未來計算中火燃煤量不同，以及以先進技科減少排碳量等，加上優惠費率方案，最後徵收碳稅會少於15億。

張峯源表示，依據「事業應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量之排放源」2022年盤查結果，2025年台中市首波徵收碳費對象為年排放溫室氣體達2.5萬噸二氧化碳當量企業，推估收費對象概有28家公司（38廠），所需繳納碳費約250萬至15億元不等費用，其碳費價格相較國際費率偏高，將衝擊企業財務，加上基本工資、電費等成本同步調升，造成企業營運成本將上升。

張峯源指出，考量碳費開徵將造成中小企業內部碳盤查及第三方驗證相關的資源需求將會越來越迫切，市府已積極推動「企業ESG輔導團輔導計畫」、「台中市陽光A+競賽」、「企業先進智造學院」、「特定工廠產業淨零排放盤點計畫」等計畫及活動，並將於「台中市永續淨零自治條例」發布後，配合相關規範持續協助企業淨零轉型及積極鼓勵用電大戶建置再生能源等方式，降低企業溫室氣體排放量以減少碳費負擔。市府也將透過爭取中央碳費收入專款經費、介接經濟部輔導資源、辦理專家輔導及系列產業交流會等，瞭解業界需求，研擬淨零碳排產業規劃策略，將環境永續理念從企業產品擴展至整個供應鏈，成為推動企業永續經營發展的助力。

台中市經發局長張峯源到中龍鋼鐵廠區，了解太陽光電設置情形。（經發局提供）

經發局到矽品精密參觀太陽光電設置。（經發局提供）

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