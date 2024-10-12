台中頭汴坑溪淨溪 168人合力清出190公斤垃圾

水利署第三河川分署今天在大里頭汴坑溪舉辦淨溪活動，100多人扶老攜幼撿垃圾。（記者陳建志翻攝）

2024/10/12 16:38

〔記者陳建志／台中報導〕經濟部水利署第三河川分署今天趁著假日在頭汴坑溪立善橋下舉辦淨溪活動，吸引168人參加，大家分工合作清出190.3公斤垃圾，讓河川變乾淨，愛水護水。

水利署第三河川分署今天在頭汴坑溪立善橋下舉辦淨溪活動，邀集市府水利局、在地里民及河川防汛護水環保志工，共計168人，大家戴上手套，彎腰撿拾高灘地上的垃圾，希望讓愛護河川，不隨地丟垃圾的觀念落實在大家的生活中。

第三河川分署說，河川是大自然遞給人類的一份厚禮，與地球上萬物的生存息息相關，期望透過活動，讓孩子及附近民眾了解河川環境整潔的重要性，更能明白在堤防道路及高灘地農田旁亂丟垃圾、傾倒廢棄物對環境造成的破壞多麼嚴重。

在大家分工合作下，不到一個上午就清出塑膠袋、寶特瓶等190.3公斤垃圾，讓河川變乾淨。

第三河川分署說，期待藉由淨溪將高灘地清理乾淨，也盼能喚起全民重視河川沿岸環境，用行動愛護河川，維護溪岸，重視水資源生態保育，為地球永續經營盡一份心力。

100多人到大里頭汴坑溪淨溪。（記者陳建志翻攝）

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