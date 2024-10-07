盧秀燕施政報告 綠議員批「雙標燕」、海線工程延宕

台中市長盧秀燕今議會施政報告，綠議員批「雙標燕」、只會話術治理，海線工程延宕。（記者蘇孟娟攝）

2024/10/07 16:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕今日在市議會進行施政報告，她強調，2025年將會是台中建設豐收的一年，包括台中綠美圖、台中國際會展中心等建設會將落成啟用；但民進黨議員陳淑華批她「雙標燕」，賽車燒胎痕只盧能近拍，民眾靠P圖，更只話術治理，之前施政報告的「前店後廠自由港」、水湳經貿園區的「智慧創新」全看不到；民進黨議員楊典忠則批，海線兩大重要建設包括海生館、清水國民運動中心全延宕。

盧秀燕今進行施政報告，強調市府施政表現獲民眾肯定，人口數在今年突破285萬人，明年除是台中建設豐收的一年，捷運藍線明年度編列88億預算推動，也盼盡快成立捷運工程局，專責推動捷運藍線、綠線延伸及橘線等。

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針對民眾關切的行人安全，盧秀燕說，已要求台中市公車年底務必全數的安裝駕駛輔助系統（ADAS），台中市公車已完成裝設1101輛，裝設比率達到8成；另市府已啟動公車大執法專案，加強公車駕駛違規行為取締，並要求職業駕駛重新進行行車安全教育訓練，避免憾事再度發生。

至於經濟發展及社會福利，市府均也有成績，盧秀燕說，尤其今年爭取到舉辦國際賽車展演，讓世界看見台中也帶來節慶經濟等。

不過，陳淑華指出，藍白封殺中央總預算，請盧秀燕向子弟兵立委溝通不要擋台中建設預算，盧竟說「管不到中央」，但前幾年她卻三番兩次反質詢民進黨的議員「回去叫民進黨的立委幫爭取預算」，日前賽車展演稱燒胎是光榮印記留給市民拍照留念，卻僅盧一人能跟燒胎拍照，民眾只能遠觀要靠P圖才辦得到，根本雙重標準「雙標燕」。

連她自己的施政報告包括「前店後廠自由港」、水湳經貿園區的「智慧創新」看不到了，「安全城市」政績對比去年無論在行人死傷、自行車、機車傷亡，都位居第一，十足諷刺，只會話術治理。

楊典忠則批評，盧今年的施政報告悄悄把應該在去年完工的清水國民運動中心完工延至2025年，質疑盧秀燕任內，從海生館到清水國民運動中心都延宕，對於海線重大建設工程已經養成延宕惡習，他要求市長不要做總統夢，先把市政做好。

民進黨議員包括李天生、曾朝榮、張玉嬿等也質疑包括大里德芳路拓寬、市民大道三期工程等地方重要建設均未見明年有預編編列，根本不重視地方民意。

國民黨議員包括陳文政、吳瓊華、黃佳恬、陳政顯等均肯定盧秀燕推動政績顯著，包括肉品市場遷移打造社宅、公園，舉辦國際賽車讓世界看見台中，鍋烤節振興經濟等。

盧秀燕則強調，她推動工程建設首重圓滿，過去舉凡拓寬道路均未有流血抗爭，未來她會繼續秉持這個原則推動建設。

台中市長盧秀燕今議會施政報告，強調明年是台中建設大豐收年。（記者蘇孟娟攝）

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