提昇通勤通學便利性，中市282路公車9/30起擴大服務。（圖：市府提供）

2024/09/29 21:52

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府為擴大服務通勤通學，協調中台灣客運將282副線調整霧峰區部分路線，深入丁台路559巷並增設站位，同時調整282正、副線發車時刻及班次量，原本正線平日28班，增加為正線平日32班，讓公車路網深入霧峰區丁台里服務，擴大滿足南勢里就讀光復國中小學生通勤需求。

台中市交通局長葉昭甫指出，交通局持續盤點各地公車路網，發現丁台路559巷內聚落若要搭乘公車，必須要先步行至丁台路或豐正路才能搭乘，對高齡者來說體力負擔極大；考量民眾搭乘公車的便利性，經與中台灣客運檢視282路公車營運情形後，規劃由282路副線延伸進入丁台路559巷內聚落，為市民的公共運輸提供貼心服務。

請繼續往下閱讀...

此外，因應南勢里就讀光復國中小的學生增加，特別將282正線桐林上午6時40分發車班次提早至上午6時35分發車，並調整正、副線班次配比，讓學生有更多班次選擇，上學路程有更充裕時間。

交通局進一步說明，自9月30日起282正線桐林端早上6時40分發車班次，配合南勢里就讀光復國中小學生通勤乘車需求，將調整至6時35分發車。282副線「亞洲大學安藤館－桐林」調整丁台路部分路段，將改行駛丁台路559巷，增設「丁台路559巷100弄」、「湯厝」、「金龍魚池」等站，原「邑興社區」至「北勢社區」區間則集中由282正線提供服務。整體班次配比由原本正線平日28班、假日16班，副線平、假日10班，調整為正線平日32班、假日20班，副線平、假日8班，整體服務班次增加，強化霧峰地區公車服務。

交通局提醒，282正、副線公車相關乘車資訊可到「台中市即時公車動態資訊」網站（ http://citybus.taichung.gov.tw/ebus ），或到交通局官網（ https://is.gd/MTPvdg ）下載台中公車APP。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法