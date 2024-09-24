台中行人地獄再讓女大生魂斷 東海學生明重返現場爭人行安全

台中行人地獄再讓女大生斷魂，東海大學今與家屬取得共識，29日在路思義教堂幫學生辦追思會。（記者蘇孟娟攝）

2024/09/24 19:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕東海大學2名女學生22日晚間過馬路時遭左轉公車撞上，其中會計系大三林姓女學生魂斷公車輪下，「行人地獄」再釀禍，引爆民眾怒火，包括行人零死亡推動聯盟等團體明（25日）偕同東海大學包括學生會等學生代表，將重返事故現場走行穿線，爭取行的安全。

東海大學另不捨學生花樣年華消逝，除對事件表示譴責與憤怒，並已找到律師，將義務幫學生打官司討公道外，校方今日下午跟林生家屬達成共識，將在29日下午3點，在路思義教堂替學生辦追思會。

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台中市2年前發生轉彎公車撞上正在過馬路的一家3口，釀母子2死、獨留外籍丈夫的憾事，如今東海大學2名女大生過馬路，也遭轉彎公車撞及，造成1死1傷，正值花樣年華的女大生就此生命殞逝，「行人地獄」悲劇一再發生，引爆民眾怒火，包括行人零死亡推動聯盟、下一代人本交通促進會及東海大學社會系學會、貓頭鷹交通書等團體，明天上午將重返事故地點，與東海大學學生會、法律系、政治系等學生代表，以一起走過行穿線的方式表達訴求，呼籲台中市政府及相關單位儘速採取改善措施，並加強道路規劃、提升公共運輸安全，避免悲劇再次發⽣。

此外，不幸身亡的林姓學生家境不佳，校方指出，截至下午5點，已有包括東海校友總會捐5萬、會計系提供5萬元慰問金及學校校牧室提供2萬、校方撥3萬等共15萬元急難救助金，提供林家處理相關後續。

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