玩命？台中車站驚見男子跨越軌道換月台 鐵警要查了

男子跳下月台跨越軌道。（民眾提供）

2024/09/23 19:29

〔記者許國楨／台中報導〕一名男子昨天在大批旅客候車的台中車站月台跳下，並跨越軌道攀爬至對面另一月台，由於約1分鐘後就有一輛列車進站，險象環生，還有人手機拍下影片上傳網路，鐵路警察局台中分局今天表示，將調閱監視器畫面查明男子身分後通知到案，後續依《鐵路法》函請交通部裁處開罰。

民眾指出，昨天上午近10時，台中火車站有1名男子，疑為了趕時間搶快方便直接跳下月台，跨過軌道跳上對面月台，之後搭上對面的區間車，但該男子跨過軌道、跳上月台後約1分鐘，就有列車進站，讓現場其他乘客不禁捏了一把冷汗。

鐵路警察局台中分局今天表示，有關民眾於社群網站分享拍攝照片，係22日9時55分許，一名男性民眾於台鐵台中站第二月台8車處跳下，並跨越軌道攀爬至第一月台8車處，但目前尚未接獲民眾報案或台鐵公司通報，將調閱監視器畫面釐清案情，查明該男子身分後通知到案說明，後續依《鐵路法》函請交通部裁處。

依據鐵路法第57條第二項及第70條第1項規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行，違反者可處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

男子攀爬上對面月台。（民眾提供）

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