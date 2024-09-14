男子雙腳懸月台外拍火車、婦人抄近路闖軌道 台鐵開罰了

林姓男子為拍攝火車照，竟將雙腳垂懸於月台外。（擷取自記者爆料網）

2024/09/14 19:35

〔記者劉慶侯／台北報導〕台鐵大甲車站第二月台與台鐵通霄車站第二月台，今日先後發生民眾侵入軌道事件！先是林姓男子為拍攝照片，竟將雙腳垂懸於月台外。之後一名老婦人為抄近路闖軌道。鐵路警察局近日將傳喚兩人到案究辦。

鐵路警察局表示，今日中午12時55分左右，19歲林姓男子，在台鐵大甲車站第二月台，為拍攝6104次太魯閣號進站畫面，便逕自坐於月台邊，兩腳垂懸於月台外。

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由於當時月台上來往民眾眾多，便暗中將林男危險行為拍下，放在網路上供人分享瀏覽評斷，立即引發議論。

台鐵得知後經鐵路警察隊調閱監視畫面，確認對方行為確已違反鐵路法，並查出林姓男子身分，已發函通知對方於9月16日到案說明，將依法函請交通部裁處。

此外，今日下午2時57分許，在台鐵通霄車站第二月台南端，有名婦人為抄近路，竟跨越禁止通行區域，走下月台侵入軌道。經民眾喝斥後才返回走上月台。

當時這名婦人的行為，被月台上民眾全程錄下，並以「阿嬤闖鐵軌抄近路」發布在網路平台上，也是立刻引發眾議。

鐵路警察局認定婦人行為明確違反鐵路法，將調閱監視器畫面，查明婦人身分後通知到案說明，並函請交通部裁處。

婦人為抄近路，跨越禁止通行區域，被民眾喝斥才走上月台。（擷取自記者爆料網）

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