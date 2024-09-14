為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    男子雙腳懸月台外拍火車、婦人抄近路闖軌道 台鐵開罰了

    林姓男子為拍攝火車照，竟將雙腳垂懸於月台外。（擷取自記者爆料網）

    林姓男子為拍攝火車照，竟將雙腳垂懸於月台外。（擷取自記者爆料網）

    2024/09/14 19:35

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台鐵大甲車站第二月台與台鐵通霄車站第二月台，今日先後發生民眾侵入軌道事件！先是林姓男子為拍攝照片，竟將雙腳垂懸於月台外。之後一名老婦人為抄近路闖軌道。鐵路警察局近日將傳喚兩人到案究辦。

    鐵路警察局表示，今日中午12時55分左右，19歲林姓男子，在台鐵大甲車站第二月台，為拍攝6104次太魯閣號進站畫面，便逕自坐於月台邊，兩腳垂懸於月台外。

    由於當時月台上來往民眾眾多，便暗中將林男危險行為拍下，放在網路上供人分享瀏覽評斷，立即引發議論。

    台鐵得知後經鐵路警察隊調閱監視畫面，確認對方行為確已違反鐵路法，並查出林姓男子身分，已發函通知對方於9月16日到案說明，將依法函請交通部裁處。

    此外，今日下午2時57分許，在台鐵通霄車站第二月台南端，有名婦人為抄近路，竟跨越禁止通行區域，走下月台侵入軌道。經民眾喝斥後才返回走上月台。

    當時這名婦人的行為，被月台上民眾全程錄下，並以「阿嬤闖鐵軌抄近路」發布在網路平台上，也是立刻引發眾議。

    鐵路警察局認定婦人行為明確違反鐵路法，將調閱監視器畫面，查明婦人身分後通知到案說明，並函請交通部裁處。

    婦人為抄近路，跨越禁止通行區域，被民眾喝斥才走上月台。（擷取自記者爆料網）

    婦人為抄近路，跨越禁止通行區域，被民眾喝斥才走上月台。（擷取自記者爆料網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播