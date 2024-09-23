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    打保齡球？ 輪式起重機煞不住 下台中西屯台74匝道6車連環撞

    肇事的輪式起重機。（民眾提供）

    肇事的輪式起重機。（民眾提供）

    2024/09/23 16:44

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市賴姓男子今天中午駕駛輪式起重機，行經西屯區台74快速道路匝道時，突失控直接撞上前方正停等紅燈車輛，釀成5輛車被波及連環車禍，還造成其中一名女乘客胸部挫傷送醫，幸無生命危險，賴男自述因煞車失靈釀禍，至於確實肇因將由警方後續釐清。

    這起連環車禍發生在今天中午12時44分，54歲賴男當時駕駛俗稱輪式起重機的動力機械，沿台74快速道路左側車道往青海路匝道方向行駛，結果在下匝道時，突失控撞上前方正在停等紅燈，由王男駕駛的車輛後，引發後續追撞及推撞張男、洛男、劉女、郭男駕駛的轎車、計程車與休旅車，衍生連環車禍。

    第六分局交通分隊獲報到場調查，6名駕駛經酒測都無酒精濃度，起重機的車頭有擦痕，其他車輛則是車頭、車尾、車身有受損，也造成一名張姓女乘客胸部挫傷送醫，所幸無生命危險，賴男說，當時下匝道時突煞車失靈，才會釀成連環車禍，警方初判是起重機機械故障等原因釀禍，另5車未發現肇因，詳細肇事原因，有待交大事故組後續釐清。

    賴男自述因煞車失靈釀成連環車禍。（民眾提供）

    賴男自述因煞車失靈釀成連環車禍。（民眾提供）

    賴男自述因煞車失靈釀成連環車禍。（民眾提供）

    賴男自述因煞車失靈釀成連環車禍。（民眾提供）

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