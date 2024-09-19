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    22歲男當車手還債 上工首日就被逮

    黃姓男子險遭投資詐騙。（警方提供）

    黃姓男子險遭投資詐騙。（警方提供）

    2024/09/19 10:18

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市一名22歲丁姓男子打工維生，因負債鋌而走險，擔任詐騙集團車手，丁男昨日在東勢區一間超商與被害人黃姓男子面交時，當場遭警方逮捕。丁男坦言打工薪資過低，當詐騙車手比較好賺，才能早日還清債務。

    東勢警分局今日指出，日前接獲黃姓民眾報案，稱在臉書看到名人曹興誠代言的投資廣告，經點擊連結加入一假投資群組，並要求下載「嘉誠」假投資APP進行股票投資，在與詐團指派的業務員面交50萬元後，被害人想要出金時卻發現遭百般阻撓，才驚覺遭到詐騙。近日詐團食髓知味，誘騙被害人再交付20萬元保證金即可連本帶利領回投資款項，警方獲報後與被害人展開警民合作，在面交地點當場查獲車手丁嫌到案，並查扣現金20萬元、工作手機1支、工作證等贓證物。

    警方調查，丁嫌因本身負債太多無法償還，竟鋌而走險上網找偏門工作想賺快錢，因而被詐團招幕為面交車手，上工第一天按詐團指示偽裝為假投資公司的業務員，到東勢區要向被害人收取現金款項，沒料到東勢警方早已在面交地點布下天羅地網，一舉將丁姓犯嫌逮捕歸案，訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

    東勢分局分局長林中興呼籲，詐騙集團常冒用名人名義及照片成立投資群組，使用標榜穩賺不賠、高報酬零風險等字眼，引導民眾加入偽冒的投資LINE群組進行詐騙，讓民眾辛苦錢一夕之間成為泡沫。因此提醒在投資前應先做足功課並循政府認證的官方管道進行投資，任何號稱有「內線交易」、「穩賺不賠」一定是詐騙，如有發現可疑情事，請撥打165反詐騙諮詢專線諮詢查證，以免遭受詐騙。

    黃姓男子險遭投資詐騙，警方逮捕丁男。（警方提供）

    黃姓男子險遭投資詐騙，警方逮捕丁男。（警方提供）

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