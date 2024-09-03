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東勢警分局環警監聯合稽查 3小時取締9輛違規車輛開罰2萬多元

東勢警分局利用假日針對台中市新社區豐埔公路（台21線），加強取締違規車輛。（民眾提供）

東勢警分局利用假日針對台中市新社區豐埔公路（台21線），加強取締違規車輛。（民眾提供）

2024/09/03 10:33

〔記者歐素美／台中報導〕台中市新社區豐埔公路（台21線）是通往谷關風景區的要道，也是前往南投日月潭、合歡山等風景區的重要替代道路，彎曲的山道與秀麗的山景，成為車友跑山的熱門路線，改裝汽車與重機車行經該路段，噪音擾民，東勢警分局利用假日進行環警監聯合稽查，1日共取締9輛違規車輛，分別依噪音管制法及空污法開罰共2萬6100元。

東勢警分局為杜絕改裝汽、機車囂張氣焰，還給沿線居民寧靜的生活環境，會同台中市環保局、台中區監理所等於8月31日9時至11時進行「環、警、監聯合稽查」，並取締酒後駕車、防制危險駕車及取締砂石車違規等專案勤務加強取締噪音改裝車輛。

這次行動共攔查疑似改裝車輛13輛，經實施噪音檢測並告發使用中機動車輛噪音未符合管制標準計6輛，由環保局依噪音管制法第26條予以告發，罰鍰金額合計2萬6100元；另進行排氣檢驗車輛共12輛，不合格3輛，依空汙管制法告發罰鍰4500元，執行取締成果豐碩。

 東勢警分局長林中興表示，為保障豐埔公路（台21線）沿線居民安寧的居住環境，並維護其他用路人行的安全，特邀集權責單位針對噪音改裝車輛進行「環、警、監聯合稽查」，企盼透過執行此項聯合稽查專案勤務，加強取締改裝噪音車輛。

除加強取締噪音改裝車輛外，東勢警分局也同步執行取締酒後駕車、防制危險駕車及取締砂石車違規等勤務，針對民眾經常反映噪音車輛行經路段或危險駕車路線，規劃相關勤務以提高執法強度，藉以有效防制各項違規、減少交通事故、保障當地居民居住安寧、營造優質用路環境。

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