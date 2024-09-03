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「綠空廊道」最後一哩路縫合 預計明年春節完工

綠空廊道「潭子區環中東路自行車跨橋」，2日晚間進行主橋吊裝作業。（記者歐素美攝）

綠空廊道「潭子區環中東路自行車跨橋」，2日晚間進行主橋吊裝作業。（記者歐素美攝）

2024/09/03 10:11

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府利用鐵路高架下方原有的鐵道空間，打造21.7公里「綠空廊道」，潭子至北屯路段因台74線及環中東路截斷，建設局投入7500萬元興建465公尺跨橋，其中，楊瓊瓔爭取中央補助2000萬。2日晚間11點進行主橋吊裝作業，立委楊瓊瓔等陪同建設局長陳大田視察，共同見證縫合「綠空廊道」的最後一哩路，陳大田表示，有信心可以提早於春節前開放啟用。

綠空廊道北起豐原站、南至大慶站，跨越6個行政區，長達21.7公里，原在豐原、潭子各有一處斷點，行人及自行車騎士至少繞行約5分鐘，徒增交通風險。

為提升騎行安全及順暢性，建設局去年11月完成豐原圓環東路自行車跨橋，而潭子區環中東路跨橋在隔月開工，歷經近9個月施工，2日晚間進行橋體結構吊裝作業，楊瓊瓔陪同陳大田視察，立法院副院長江啟臣、立委黃健豪、市議員羅永珍、蕭隆澤及賴朝國議員服務處、周永鴻議員服務處也派代表出席，還有潭子區多位里長也到場見證。

陳大田表示，綠空廊道在潭子區環中東路有寬達85公尺的斷點，為打造帶狀無障礙的自行車道及人行步道，投入約7500萬元，中央補助2000萬元，地方自籌5500萬元興建全長465公尺的「潭子區環中東路自行車跨橋」，目前工程進度79.31%，原訂明年3月完工並開放通行，有信心可以提早於春節前開放啟用。

新建工程處指出，環中東路跨橋主橋吊裝作業於2日晚間11點半左右進行，配合橋體結構吊裝需求，昨晚10點起封閉管制環中東路部分路段（中山路至復興路一段） ，接續進行主橋起吊、移設及定位等，今天清晨6點完成，解除道路管制。

楊瓊瓔到場見證縫合「綠空廊道」的最後一哩路，她表示，環中東路跨橋不僅解決綠空廊道的斷點問題，更提升騎行的安全性和便捷性，感謝中央、地方攜手合作，推動斷鏈路網完美串連，並當場邀請江啟臣、黃健豪、陳大田等組成車隊，明年春節後一起挑戰完騎整段「綠空廊道」。

楊瓊瓔等一起視察「潭子區環中東路自行車跨橋」主橋吊裝作業，見證綠空廊道縫合的最後一哩路。（記者歐素美攝）

楊瓊瓔等一起視察「潭子區環中東路自行車跨橋」主橋吊裝作業，見證綠空廊道縫合的最後一哩路。（記者歐素美攝）

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