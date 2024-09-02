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    鬼月半夜「站一排」嚇到國小女生！台中「矽膠娃娃館」這麼做

    矽膠娃娃或坐或站等各種仿真人姿態。（魔術師「可樂」提供）

    矽膠娃娃或坐或站等各種仿真人姿態。（魔術師「可樂」提供）

    2024/09/02 00:27

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區有一間號稱全台首創的「矽膠娃娃」咖啡館，以等身大小的矽膠娃娃為主題，營造出一個號稱既奇幻又溫馨的氛圍，未料鬼月期間打烊時，一整排站在展示櫥窗宛如真人的娃娃搭配夜色映照，竟嚇到經過國小女生，業者為此調整營業策略，決定夜晚營業結束後，將展示窗帷幕放下，避免引起民眾不安。

    農曆七月期間，台灣社會再度掀起對傳統禁忌的關注，儘管現代化進程逐漸淡化，但「寧可信其有」的觀念依然深植於許多人的心中，張姓市民說，日前晚間帶同就讀國小女兒外出散步，行經中清路上一間咖啡館時，女兒突然發出尖叫，仔細一看，原來是被站在店內及展示櫥窗一排娃娃嚇到，當場安撫解說後，女兒心情才逐漸平復。

    經了解，該家獨具特色的咖啡館，以等身大小的矽膠娃娃為主題，擁有約20多個160公分高的精緻娃娃，或坐或站等各種仿真人姿態，號稱是全台首創的「矽膠娃娃」主題咖啡館，郭姓業者說，希望藉此營造出一個既奇幻又溫馨的氛圍，搭配香濃的咖啡更是別樹一格，經營3年多來，從未遇見過任何靈異事件。

    「在娃娃的世界裡，一切都是那麼單純。」郭說，「我們的娃友們，這些忠實的娃娃收藏家，追求的是一種寧靜和溫暖的陪伴，娃娃並不可怕，真正可怕的是人心。」值得一提的是，近年來科學研究表明，人形娃娃對於人類心理健康確實具有正面影響。

    此外，該咖啡館也是全台首創的「娃娃醫院」，專門提供矽膠娃娃的修復服務，沒想到鬼月期間竟意外嚇到小朋友，與業者是多年好友的魔術師「可樂」說，為配合台灣的文化禁忌，特別調整了營業策略，決定夜晚營業結束後，將展示落地窗的四米高帷幕放下，「這麼做是為了讓大家在這個特殊的月份能夠更加安心」，避免引起民眾不安。

    業者說，隨著鬼月即將結束，這些禁忌將逐漸消退，作為台中一處獨具特色的景點，該館也會恢復原有的展示模式，希望未來能有更多遊客與娃友到訪，體驗這些人形娃娃背後的溫暖與故事。

    矽膠娃娃或坐或站等各種仿真人姿態。（魔術師「可樂」提供）

    矽膠娃娃或坐或站等各種仿真人姿態。（魔術師「可樂」提供）

    業者將展示窗帷幕放下，避免引起民眾不安。（魔術師「可樂」提供）

    業者將展示窗帷幕放下，避免引起民眾不安。（魔術師「可樂」提供）

    有國小女生經過咖啡館被嚇到。（魔術師「可樂」提供）

    有國小女生經過咖啡館被嚇到。（魔術師「可樂」提供）

    有國小女生經過咖啡館被嚇到。（魔術師「可樂」提供）

    有國小女生經過咖啡館被嚇到。（魔術師「可樂」提供）

    業者將展示窗帷幕放下，避免引起民眾不安。（魔術師「可樂」提供）

    業者將展示窗帷幕放下，避免引起民眾不安。（魔術師「可樂」提供）

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