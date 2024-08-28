才上路5分鐘！台中公車司機見紅燈急踩煞車 偏移車道自撞亡畫面曝

林姓司機偏移車道自撞分隔島。（民眾提供）

2024/08/28 14:46

〔記者許國楨／台中報導〕台中客運一輛公車今天清晨才上路5分鐘行駛台灣大道時，突自撞導致林姓司機送醫不治，根據相關監視器影像顯示，當時公車行駛方向路口為紅燈，林應已感到身體不適仍奮力踩煞車、控制方向盤，防止衝過該下坡路段紅燈路口造成更大傷害，休克前選擇偏移自撞，警方將進一步調閱公車內行車畫面釐清。

今天清晨5時34分，64歲林姓司機駕駛台中客運公車，沿台灣大道快車道往市區方向行駛，車上無乘客，行經台灣大道、玉門路口時，突因不明原因偏移車道後，自撞中央分隔島，因撞擊力道猛烈，造成公車車頭碰損，擋風玻璃碎裂，警方獲報同時通報消防局趕抵時，只見林男趴在方向盤上已失去生命跡象，無明顯外傷。

經緊急送往台中榮總搶救仍宣告不治，初判林男疑身體狀況問題衍生自撞，另從相關監視器影像顯示，當時公車行駛方向路口時相為紅燈，由於下個路口就是通往工業區，交通流量更大的工業一路路口，林此時應已感到身體不適仍盡力踩煞車、控制方向盤，防止衝過該下坡路段紅燈路口造成更大傷害，休克前選擇偏移自撞。

據了解，林男駕駛路線為33號路線，才發車上路5分鐘、尚未到第一站就出事，詳細事故原因交由交通警察大隊分析研判，警方也將報請檢方相驗釐清確切死因。

據了解，林男駕駛路線為33號路線，要到西苑高中第一站發車，未料才上路5分鐘就出事，台中客運表示，林男係二度就業，今年2月27日才到台中客運任職，應徵時提供健檢報告，有高血壓問題但都有按時吃藥控制，過去半年多來表現相當良好，今天清晨出車前例行酒測正常，一切都無異狀，後續將協助家屬處理後續喪葬事宜。

公車車頭碰損，擋風玻璃碎裂。（民眾提供）

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