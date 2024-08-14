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「台中通」APP評分不及格 藍綠議員批問題在功能

台中下載量最高的機關APP「台中通」評分未達平均值，審計部促檢討。（圖：市府提供）

台中下載量最高的機關APP「台中通」評分未達平均值，審計部促檢討。（圖：市府提供）

2024/08/14 21:09

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市各機關APP下載量最高的「台中通暨購物節」（台中通）評分未達平均值，審計部促檢討，藍綠議員認為，主要是民眾對台中通普遍仍停在購物節抽獎印象，且下載量高不等於好用，很多人購物節結束就不用，應強化台中通APP的功能，但改善進度緩慢，難怪使用者體驗後「無感」。

國民黨議員朱暖英指出，去年就發現台中機關APP數太多，且有部分APP根本下載量能不足，促數位局加強整合，結果APP數雖有整併，從原有13個併成10個，但整併速度緩慢。

朱暖英指出，台中通畢竟是整併之前台中購物節APP而來，迄今很多民眾對台中通的印象仍停留在抽獎，難免影響使用評分，促數位局應加強整併機關APP，把其他APP的功能整合到台中通，善用台中通現有的下載量，提供多元功能以提高使用度及滿意度，整併APP後也能省下「各自為政」的資安等維護費。

民進黨議員王立任則指出，台中通現有的236萬人次下載量，來自台中購物節打下的基礎，當年很多人下載台中購物節的APP是為登錄發票抽現金，並非APP好用下載，況且下載的236萬人次中，有很多是外縣市民眾下載，購物節活動一結束就「停用」，下載量高不等於好用。

王立任說，況且台中通現行功能仍不夠多元，不少議員建議比照新北市推動「新北幣」，只要參與市府舉辦的活動，或有市政互動就能累積新北幣，可到在地商家消費等，有助振興在地經濟，但市府仍未考慮，寧讓各機關各做各的APP，功能分散下難怪效益不彰，促市府趕快檢討整併APP功能。

民進黨議員林德宇也說，台中通下載量高，主因是早期購物節為登錄發票及抽獎而來，但其他功能無法吸引民眾使用或體驗，曝露「大而不當、華而不實」問題，關鑑仍在於功能不能貼近民眾需求，促數位局加強台中通功能。

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