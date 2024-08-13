台中大里鳥竹圍公園旁遭丟棄廢床墊 環局裝監視器揪出元凶

台中大里鳥竹圍公園旁的空地，近來遭人丟棄大批廢棄床墊，經市議員張芬郁通報，揪出是家具行業者違法丟棄。（記者陳建志攝）

2024/08/13 14:53

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里鳥竹圍公園旁的空地，今年7月中被人丟棄10多張的舊彈簧床墊，除被人拆解還焚燒影響環境，民進黨台中市議員張芬郁接獲民眾反映通報市府環保局，環保局裝設監視器監控，果然又拍到1輛貨車8月初載著整車廢床墊來丟棄，循線查出是1家家具行所為，已依違反廢棄物清理法，要求業者到案說明，並要求業者儘速清理公園環境，恢復原狀。

市議員張芬郁指出，今年6月曾到大里掩埋場勘查，關心堆積如山廢棄舊床墊，人工拆解難以去化處理，耗時、耗費清潔隊人力等問題。沒想到隔沒多久，大里鳥竹圍公園旁邊就有人「丟包」廢彈簧床墊，拆解舊床墊棉布，將回收彈簧床架的鐵材堆在一旁，部分泡棉、椰子殼等填充物則放火焚燒，公園空地成資源回收拆解場，實在很離譜。

請繼續往下閱讀...

張芬郁通報環保局後，環保局派人到場清查，當時發現2名老翁在拆解廢床墊，詢問後2人表示不知是何人載來丟棄，因擔心擋到進出公園車輛，才移置到公園空地內，動手拆解床墊取出床架彈簧鐵材變賣。

市府環保局為揪出丟棄元凶，除協同警方調閱路口監視器，確認7月15日有1輛貨車載運廢棄床墊來丟棄，並在現場裝設監視器監控，果然拍到8月2日又是同1輛貨車載運整車的舊床墊來丟棄，循線追查發現是1家家具行所為。

市府環保局環境稽查大隊長羅文龍表示，今年7月接獲市議員張芬郁通報後，就到現場裝設監視器，並調閱警方的監視器，發現7月15日有人來丟棄，8月2日又拍到載運整貨車床墊來丟棄，循線前往1家家具公司稽查屬實，正依違反廢棄物清理法查處中。

台中大里鳥竹圍公園旁的空地，近來遭人丟棄大批廢棄床墊，還有人現場拆解。（記者陳建志攝）

市府環保局裝設監視器，錄到8月2日1輛貨車載運整車的彈簧床前來丟棄，查出是1家家具行所為。（記者陳建志翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法