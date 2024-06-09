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從警37年！台中交大組長向群欽 獲頒模範警察

台中市警局交通大隊執法組長向群欽（右二），今年獲選為警局模範警察。（交大提供）

台中市警局交通大隊執法組長向群欽（右二），今年獲選為警局模範警察。（交大提供）

2024/06/09 20:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局交通大隊執法組長向群欽，已在警界服務逾37年，今年獲選為警局模範警察接獲表揚，並轉頒內政部資深警察獎章。向說，現在是交通科技發展時代，交通的秩序與安全，需與時俱進掌握市民行旅的需求，將繼續朝交通領域專業挑戰，貢獻己力，期有效改善道路行車安全及減少事故發生。

交大表示，向員今年獲選為警察局模範警察，7日在警察局大禮堂授獎，他在警界服務已逾37年，從基層行政警察工作歷練，自2016年3月，由第六分局西屯派出所所長，陞職到交通警察大隊警務正及至現職，仍不斷自我期勉，接受交通專業領域的挑戰，希望透過擔任各項警察職務歷程，厚實個人警職專業素養，貢獻一己之力。

向組長說，身處在交通科技發展，道路「交通秩序與安全」日益重要，推動交通安全維護工作必須與時俱進，掌握市民行旅的需求，以有效改善道路行車安全及減少事故發生，榮獲警察工作的最高榮譽，要感謝家人的支持，成為家庭與工作能兼顧的後盾，也感謝一起共事同仁間的相互砥礪和團隊協作。

交大大隊長劉明興說，除恭賀向員榮膺模範警察的殊榮，也勉勵所有同仁要有鍥而不捨的精神，發揮團隊合作，以實際行動防制交通事故發生爭取市民信任，打造一個安心、安全、安寧的生活環境。

向群欽感謝家人的支持，也感謝共事同仁間的相互砥礪。（交大提供）

向群欽感謝家人的支持，也感謝共事同仁間的相互砥礪。（交大提供）

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