驚！中捷砍人案隔天 中市國小驚傳學童持美工刀追逐4同學

上月22日台中市發生1名4年級男學生持美工刀追逐4名同學的驚悚事件，示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2024/06/08 11:47

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市山線地區1所國小，在台中捷運爆發砍人案隔天5月22日，發生1名4年級男學生持美工刀追逐4名同學的驚悚事件，經師長從後方抱住安撫，才結束一場校園驚魂記，雖無人受傷，但已引起其他學生家長惶惶不安，甚至萌生轉學念頭，男童去年才轉到該校，常情緒暴走失控。台中市府教育局今日表示，校方隨即進行校安通報，教育局進一步入校訪視做個案協助，要求學校依規定處理。

校方指出，男童因游泳課搶位子問題與同學衝突，男童平常跟同學有摩擦糾紛，會暴走罵髒話或丟桌椅，這次持美工刀追逐4名同學，但因4人都分散逃跑，男童沒有傷害到任何人，教師到場後，男童手上沒持刀，從身後方抱住他，才發現美工刀插在背後。校方指出，有接觸過男童家長兩三次，之前有請家長來溝通個案問題 ，家長情緒很激動，但是希望孩子可以更好，家長也願意跟師長商談，之前男童情緒波動暴走，為了保護師生安全，當下有通知警方到場 ，請家長帶回督導管教，目前還未有人想轉學。

教育局表示，台中市某國小於5月22日發生學生身上攜美工刀與部分同學發生衝突事件，所幸無人受傷。校方隨即進行校安通報，教育局進一步入校訪視做個案協助，要求學校依規定處理，如果學生發生暴力行為且有自傷、傷人行為時，請學校啟動戒護就醫等機制，教育局也結合社政及衛政資源，協助輔導案生及家長。

此外，教育局督促學校及學生輔導諮商中心持續進行個案輔導工作並規劃班級輔導，教導班級學生如何避免與同學發生衝突；學校也依校內訂定之教師輔導與管教學生辦法注意事項，每日上學進教室前進行安全檢查，目前學生配合情況良好。

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