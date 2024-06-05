台中國際花毯節仍與中央新社花海合辦 預計11/9為期23天

去年台中國際花毯節相當受歡迎，還打造全台首座漂浮於空中的花卉城堡–漂浮花都。（資料照）

2024/06/05 10:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市國際花毯節與中央合辦新社花海不但受台中人喜愛，也吸引外地遊客來朝聖，今年新社花海何時舉辦受外界關注，觀旅局長陳美秀表示，今年的台中國際花毯節一樣會跟中央新社花海一起舉辦，預計在11月9日，舉辦23天。

去年台中國際花毯節相當受歡迎，還打造全台首座漂浮於空中的花卉城堡–漂浮花都，因為跟中央新社花海合辦，民眾通稱的新社花海節，去年吸300多萬人次來觀光，市議員吳振嘉表示，去年新社花海節為新社地區帶來相當多的觀光人潮，雖然塞車讓人困擾，香腸一天可賣掉7、8萬，地方人士都關心今年新社花海是否持續辦理。

市長盧秀燕表示，今年一定會辦，去年因疫情剛結束，花海場地要向農改場借場地，但當時農改場有一些政策的考慮，但經協調後願意出借，去年創下300萬參觀人次，經濟產值達5、60億元，非常不容易，今年一定會辦。

觀旅局長陳美秀表示，新社花海去年辦很好，中央得到觀光亮點獎，中央今年持續會給補助，屆時台中市政府會持續跟中央一起舉辦花壇及花海節，由於去年很難借到場地，提早協調，農改場今年3月已同意借給市府場地，一樣在新社區種苗改良繁殖場第二苗園，約2公頃。

陳美秀表示，今年會比照去年在第4季舉行，預計11月9日，23天來計算，目前進度正常。

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