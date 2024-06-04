台中公園日月湖接連出現浮屍 警局研議加設欄杆

台中公園日月湖7天內發現2具浮屍，張芬郁（右）、林德宇（中）等多名議員要求警察局提出作為。（記者蔡淑媛攝）

2024/06/04 20:23

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中公園日月湖7天內發現２具浮屍，今在市議會警消環衛委員會引起討論，民進黨市議員張芬郁等多名藍綠議員要求警察局提出作為，不論是安全維護或是預防，阻止台中地標成為「命案現場」。

市議員張芬郁表示，台中公園在5月27日發現一具50多歲女性浮屍，6月2日再發現一具60多歲男性浮屍，7天內出現二具浮屍，嚇壞前往公園運動散步的民眾，也引起外界議論。

張芬郁和多位議員要求警察局積極防範，阻止重要的台中地標成為命案現場，或是投湖仿傚的地點；李天生、林德宇、及國民黨議員沈佑蓮、民眾黨江和樹指出，日月湖淤泥不清，民眾投湖或不小心落水，即使水不深也容易危險，建議清淤、湖邊架設欄杆，保護民眾。

警察局長李文章表示，經調查2名死者都是因故投湖，不是刑案，除了派出所已加強巡邏外，警察局也和建設局研議在容易失足的危險地點加設欄杆，阻止民眾落湖和靠近，另外，監視器均有拍到2名落水民眾走向湖邊，但沒拍到落水情形，將調整監視器拍攝位置，同時也加設安全提醒告示牌。

李文章表示，曾經在基隆港警所服務，連續發生5件尋短意外，確實必須加強防範，避免出現模仿效應。另有議員建議日月湖大規模清淤，避免湖底的爛泥讓民眾落水時愈陷愈深，李文章則表示，會和主管單位討論是否有清淤需要。

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台中公園日月湖7天內發現2具浮屍。（民眾提供）

針對台中公園日月湖浮屍事件，李文章表示已研擬加設欄杆、告示牌、調整監視器方向等措施。（記者蔡淑媛攝）

李天生等多名議員要求警察局提出作為，阻止台中地標成為「命案現場」。（記者蔡淑媛攝）

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