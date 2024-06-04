為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

台中公園日月湖接連出現浮屍 警局研議加設欄杆

台中公園日月湖7天內發現2具浮屍，張芬郁（右）、林德宇（中）等多名議員要求警察局提出作為。（記者蔡淑媛攝）

台中公園日月湖7天內發現2具浮屍，張芬郁（右）、林德宇（中）等多名議員要求警察局提出作為。（記者蔡淑媛攝）

2024/06/04 20:23

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中公園日月湖7天內發現２具浮屍，今在市議會警消環衛委員會引起討論，民進黨市議員張芬郁等多名藍綠議員要求警察局提出作為，不論是安全維護或是預防，阻止台中地標成為「命案現場」。

市議員張芬郁表示，台中公園在5月27日發現一具50多歲女性浮屍，6月2日再發現一具60多歲男性浮屍，7天內出現二具浮屍，嚇壞前往公園運動散步的民眾，也引起外界議論。

張芬郁和多位議員要求警察局積極防範，阻止重要的台中地標成為命案現場，或是投湖仿傚的地點；李天生、林德宇、及國民黨議員沈佑蓮、民眾黨江和樹指出，日月湖淤泥不清，民眾投湖或不小心落水，即使水不深也容易危險，建議清淤、湖邊架設欄杆，保護民眾。

警察局長李文章表示，經調查2名死者都是因故投湖，不是刑案，除了派出所已加強巡邏外，警察局也和建設局研議在容易失足的危險地點加設欄杆，阻止民眾落湖和靠近，另外，監視器均有拍到2名落水民眾走向湖邊，但沒拍到落水情形，將調整監視器拍攝位置，同時也加設安全提醒告示牌。

李文章表示，曾經在基隆港警所服務，連續發生5件尋短意外，確實必須加強防範，避免出現模仿效應。另有議員建議日月湖大規模清淤，避免湖底的爛泥讓民眾落水時愈陷愈深，李文章則表示，會和主管單位討論是否有清淤需要。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

台中公園日月湖7天內發現2具浮屍。（民眾提供）

台中公園日月湖7天內發現2具浮屍。（民眾提供）

針對台中公園日月湖浮屍事件，李文章表示已研擬加設欄杆、告示牌、調整監視器方向等措施。（記者蔡淑媛攝）

針對台中公園日月湖浮屍事件，李文章表示已研擬加設欄杆、告示牌、調整監視器方向等措施。（記者蔡淑媛攝）

李天生等多名議員要求警察局提出作為，阻止台中地標成為「命案現場」。（記者蔡淑媛攝）

李天生等多名議員要求警察局提出作為，阻止台中地標成為「命案現場」。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台中公園日月湖清淤引進活水 百年湖心亭復活了
2017/08/12 22:24

台中公園日月湖清淤引進活水 百年湖心亭復活了
男子在台中公園投湖自盡 嚇壞一票晨運民眾
2015/08/29 14:38

男子在台中公園投湖自盡 嚇壞一票晨運民眾

大美術館【馥の森】千坪公園首排山林景名邸
台中公園日月湖驚傳婦人落水 打撈上岸已無生命跡象
2022/05/27 00:26

台中公園日月湖驚傳婦人落水 打撈上岸已無生命跡象
台中公園驚見浮屍7天內第2起 打撈上岸查死因
2024/06/02 12:29

台中公園驚見浮屍7天內第2起 打撈上岸查死因

CHIMEI奇美家電 蟬聯信譽品牌雙金榮耀
男子跳台中公園日月湖尋短 奇蹟式恢復心跳
2017/09/25 23:54

男子跳台中公園日月湖尋短 奇蹟式恢復心跳
台中公園日月湖驚見女浮屍 打撈上岸釐清死因
2024/05/27 17:27

台中公園日月湖驚見女浮屍 打撈上岸釐清死因
臺中市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播