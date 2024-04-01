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插旗七期商辦年賭資12億 一張祈願紅紙成鐵證還錯字掉漆

羅男自我期許卻寫錯字，「人才不斷」寫成「人才不繼」。（警方提供）

羅男自我期許卻寫錯字，「人才不斷」寫成「人才不繼」。（警方提供）

2024/04/01 23:23

〔記者許國楨／台中報導〕羅姓男子是博弈網站代理商，去年插旗台中七期高級商辦成立機房，光1年賭資就高達12億元，不法獲利5千萬元，期間除供奉招財神獸「貔貅」，還寫下明年達成「身價破2億元」的自我期許願景，卻將「人才不斷」錯寫成「不繼」，字義差很多，目標還未達到就被檢警循線破獲，近日連同名下房產及名車也被裁定扣押。

刑事局中打第六隊長詹明佳今天說明案情指出，該隊為打擊地下金流去年8月間獲報，嘉義縣羅姓男子（34歲）擔任博弈網站代理商大張旗鼓，進駐台中七期隱身高級商辦成立機房，出入管制嚴格並有斷電系統及安全教戰守則，招攬賭客下注，經報請彰化地檢署檢察官指揮，與彰化縣警局、台中市警局共組專案小組偵辦。

專案小組數月追查，鎖定機房及幕後首腦羅男藏匿處所後，去年底在台中市及雲林縣等地同步攻堅搜索，拘提羅姓主嫌以及機房柯姓（29歲）、蔡姓（29歲）幹部與蘇姓成員（24歲）等共13人，查扣現金27萬元、4萬元人民幣、大麻45公克及3輛BMW轎車、1輛奧迪電動車等相關證物。

期間警方前往羅男雲林縣新購入別墅搜索時，發現羅為讓事業更上一層樓，在住家供奉招財神獸「貔貅」，還在下方壓著一張祈願紅紙，上頭寫著「2025年身價破2億元」、「2025年5條表後咬度（顧客黏著度）千萬的代理線」、「每月總開發1000名會員」、「進軍全球博弈市場」、「我的體系人才不繼、小人退散」等願景。

此紅紙就是羅男經營博弈網站鐵證，因此查扣，但仔細檢視內容時，發現羅男將「人才不斷」寫成「不繼」，錯一字意思迥異，也令人莞爾，警方清查機房電腦內帳冊，發現該博弈集團招攬民眾下注，一年內總計投注賭資高達12億445萬餘元，不法所得將近5000萬元。

全案警詢後依違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例、營利賭博等罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦，檢方命羅以150萬元重保，其餘涉案人以5萬元至10萬元交保，另近日也經法院裁定扣押羅男名下2棟房產及奧迪名車，查扣不法利得總計超過4000萬餘元。

警方破門後喝令機房成員「不准動」。（警方提供）

警方破門後喝令機房成員「不准動」。（警方提供）

警方查扣3輛BMW轎車、1輛奧迪電動車。（警方提供）

警方查扣3輛BMW轎車、1輛奧迪電動車。（警方提供）

警方查扣相關證物。（警方提供）

警方查扣相關證物。（警方提供）

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