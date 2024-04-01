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科博館開館逾30年展品未能更新 立院教文委員會考察允協助

科博館開館逾30年展品未能更新，立院教育文化委員會考察允協助。（記者蘇孟娟攝）

科博館開館逾30年展品未能更新，立院教育文化委員會考察允協助。（記者蘇孟娟攝）

2024/04/01 19:51

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國立自然科學博物館開館39年，場內不少展示品已逾30年歷史，科學日新月益下部份科學新知也未能更新，連互動遊戲仍停留在使用滑鼠操作而非觸控式螢幕，展示解說也未雙語化，太空劇場的投影畫面暗淡，屢引參觀民眾抱怨，立院教育文化委員會今考察，教育部允加速協助編列預算。

科博館年吸近280萬人次參觀，館長焦傳金指出，開館逾30年，現有很多展示品及設計均仍沿用當年設計，除展品老舊，甚至未能配合科學進步更新資訊，人氣展館太空劇場投影機9年未更新，播映常有畫面變暗等狀況，另展示英文解說不足、遊戲互動方式老舊，甚至廁所老舊等，均屢有民眾抱怨，盼能爭取資源更新，以符合推廣科教功能。

立法院副院長江啟臣也表示，科博館是很多人的童年記憶，也是中台灣800萬居民接觸科學教育的重要場域，更是未來捷運藍線的重要節點，希望教育部能投入更多資源，有效活化科博館的量能，並整合周圍的公共資源，讓台中市中心的綠色廊道，未來可從國立美術館、勤美綠園道商圈，一路延伸至科博館，整合藝術、文創、科學、教育成為中台灣未來發展的心臟地帶，更應加速協助科博館進行污水納管工程及投影機更新等，以利展館因應時代變化。

教育部次長林明裕表示，會將污水納管工程、太空劇場雷射投影機更新計畫，最慢納入明年度預算，若獲立法院通過即可執行。

科博館開館逾30年展品未能更新，立院教育文化委員會考察允協助。（記者蘇孟娟攝）

科博館開館逾30年展品未能更新，立院教育文化委員會考察允協助。（記者蘇孟娟攝）

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