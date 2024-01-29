政院核定「台中海線鐵路雙軌化」可行性研究 中市：帶動海線區域整體發展

行政院核定「台中海線鐵路雙軌化」可行性研究。（市府提供）

2024/01/29 22:08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕行政院於今（1/29）日核定台鐵海線雙軌化（談文至追分）可行性研究，總經費約161.95億元，長度38.3公里，對此台中巿交通局長葉昭甫表示，感謝中央對台中重大鐵道建設的重視與關心，對於此案的推動及核定，市府一直以來皆樂觀其成，海線鐵路雙軌化之後，可望帶動海線區域整體發展。

葉昭甫表示，針對行政院核定公文中提及，此案與市府「大台中地區山海線鐵路雙軌高架化可行性研究」有部分重疊路段，兩項計畫應併同考量納入重疊路段工項及經費估算與負擔等內容，可見中央對於兩項計畫後續如何整合仍相當重視。

葉昭甫進一步說明，針對目前市府推動的大台中山海環線計畫，在海線部分規劃為雙軌暨部分高架化，包含大甲、清水、沙鹿共3座高架化車站，沙鹿車站以南至追分車站則採平面雙軌化，可行性研究修正報告已於去年12月7日再次提送中央審查，希望中央能夠儘速核定、加速推動。

交通局指出，未來大台中山海環線可行性研究核定之後，將與核定的海線平面雙軌計畫由交通部鐵道局整合辦理綜合規劃作業，以利在綜合規劃與後續設計階段，整體考量中部區域鐵路運轉需求，進行資源有效配置及整合，提升海線鐵路容量，以完善大台中鐵路發展。

行政院核定「台中海線鐵路雙軌化」可行性研究也指出，請中市府評估潛力車站土地開發之可行性，以提高財務效益，並於施工階段審慎研議交通維持計畫，持續定期評估沿線橋梁安全性，確保鐵路行車安全。

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