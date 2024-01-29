中市后里泰安新站前福安路人行道改善 補助有著落

立委楊瓊瓔等會勘「后里區公館里福安路段農村環境設施改善工程」。（記者歐素美攝）

2024/01/29 14:18

〔記者歐素美／台中報導〕台中市后里泰安櫻花季將於2月24日展開！但地方反映台鐵泰安新站前的福安路人行空間多年未翻新，多處設施損壞。立委楊瓊瓔、市議員陳本添、邱愛珊及公館里里長馮詠淮爭取結合地方創生及鐵道意象，改善農村環境設施，獲水保署全額補助900萬元經費，預計3月動工、年底完工。楊瓊瓔於今天會勘並表示，她每2個月即追蹤Rail bike南延伸至后里進度，力拚2026年復駛，再創后里旅遊熱潮。

立委楊瓊瓔聯合市議員陳本添、邱愛珊，今天舉行「后里區公館里福安路段農村環境設施改善工程」會勘，包括農業部農村發展及水土保持署台中分署、台中市觀光旅遊局、后里區公所等皆派員出席，公館里長馮詠淮及多位里民也到場關心。

后里區公所簡報指出，鄰近台鐵泰安新站的福安路，人行道及多處設施損壞，且草木缺乏整理，將規劃改善430公尺人行道、30盞照明燈具與植栽綠美化等，並設置融合鐵道元素的入口意象，以串聯周邊景點，總經費約900萬元，預計3月動工，工期約9個月。

農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊指出，該工程因用地關係，全額補助900萬元，委由后里區公所執行，結合外埔忘憂谷、酒莊等，發展鐵道遊程。

由於台鐵高架橋下空間由台中市觀旅局維護管理，觀光工程科長王欣弘坦言，現有導覽設施、導覽牌歷史悠久，將配合改善工程同步更新，至於雨後雜草生長速度快，如接獲里長反映會即刻派工整理。

公館里長馮詠淮說，很多遊客搭火車到泰安旅遊，目前已有接駁車通往苑裡、卓蘭、三義等地，但每年春天櫻花季期間塞車嚴重，希望能改善停車空間，並增設I-Bike，並將「泰安新站」正名為「公館站」。

楊瓊瓔表示，「公館站」正名因牽涉台鐵全台各車站地圖及訂售票系統等，至少需2000萬元經費，她將爭取納入Rail bike南延后里計畫中。

台鐵泰安新站前的福安路人行空間多年未翻新，多處設施損壞。（記者歐素美攝）

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